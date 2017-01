Ai auzit de turmeric latte? Cum să prepari băutura care te fereşte de boli

Nu este deloc complicat de făcut acasă şi nu ai nevoie de ingrediente scumpe. Turmeric latte este o băutură cu puternic efect antiinflamator care poate să înlocuiască cafeaua!

De ce să bei turmeric latte?

Turmericul este folosit de peste 4000 de ani

Turmericul are un puternic efect antiinflamator, ameliorând diverse tipuri de dureri.

Datorită substanţei active, numită curcumină, turmericul împiedică formarea, proliferarea şi invazia cancerului. Un studiu din 1987 a investigat efectele curcuminei asupra capacităţii toxinelor de a altera ADN-ul şi au descoperit că curcumina este antimutagen eficient împotriva mai multor substanţe ce cauzează cancer, dar acest lucru a fost un studiu in vitro, adică în eprubetă.

Turmericul are grijă de sănătatea inimii, a creierului şi creşte imunitatea.

Turmericul s-a dovedit a fi extrem de util în cazul fumătorilor, împiedicând apariţia mutaţiilor genetice cauzate de fumul de ţigară.

Turmericul poate contribui la reducerea inflamaţiei asociate cu astm.

Cum să prepari acasă un turmeric latte

1 cană cu lapte vegetal (soia, migdale, orez, cânepă, cocos, caju)

1 linguriţă cu pulbere de turmeric

1/4 linguriţă cu scorţişoară

1/4 linguriţă cu nuşcoară.

Se pun ingredientele într-un blender şi se mixează dacă vrei să obţii o băutură rece.Dacă preferi o băutură caldă trebuie să pui toate ingredientele într-un ibric, amestecând din când în când până ajung la temperatura de fierbere.În funcţie de preferinţe se adaugă puţin piper negru măcinat şi 1/2 linguriţă cu ulei de cocos presat la rece, deoarece aceste ingrediente s-au dovedit a potenţa puterea miraculoasă a turmericului.La final când s-a răcit puţin se poate adăuga puţină miere de albine, dacă preferi o băutură dulce.