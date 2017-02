5 alimente pe care să le consumi după prânz. Îţi dau energie!

Matcha latte şi ciocolata neagră pot să-ţi furnizeze energie, mai ales după-amiaza când nu te mai poţi concentra deloc să termini munca.

Milkshake cu seminţe de floarea soarelui şi banană



Matcha latte



Ciocolata neagră



Sucul de cătină



Şi tu ai un nivel scăzut de energie după masa de prânz şi îţi este foarte greu să te mai concentrezi la muncă? Descoperă câteva alimente care te pot stimula şi îţi conferă energie atunci când ai nevoie:Seminţele de floarea soarelui crude sunt recunoscute pentru proprietăţile lor energizante. Conţin grăsimi sănătoase, vitamina E, A, D, complexul vitaminic B, zinc, fier, calciu, mangan, potasiu, fosfor, fibre şi proteine. Pune 3 linguri de seminţe de floarea-soarelui crude în blender şi pune apă plată cât e necesar pentru a favoriza mixarea lor. După ce obţii o pastă cremoasă adaugă o banană, apă în funcţie de consistenţa dorită, miere de albine naturală şi scorţişoară.Matcha este o pulbere din ceai verde, descoperită acum 2000 de ani, de către călugării budhişti. Despre matcha se spune că ar avea un efect şi mai puternic asupra grăsimilor decât ceaiul verde, deoarece se consumă frunza de ceai integral, nu doar infuzia rezultată din ea. O singură cană cu ceai matcha echivalează cu zece căni cu ceai verde obişnuit, astfel că şi nivelul tău de energie va fi ridicat, fiind o băutură potrivită pentru o după-amiază în care îţi este foarte greu să te concentrezi.Favorizează o oxigenare mai bună a creierului şi dilată vasele sanguine, efect benefic care te ajută să te concentrezi mai uşor la muncă. De asemenea, ciocolata neagră îmbunătăţeşte starea de spirit şi ne energizează, datorită unui ingredient numit triptofan care ajută la producţia serotoninei. Alege întotdeauna o ciocolată neagră care are un conţinut de cacao de peste 70%.

Cătina este o sursă excelentă de vitamina C, dar şi o multitudine de nutrienţi care hrănesc organismul şi curăţă sângele. Amestecă în blender un pumn de cătină crudă sau congelată cu apă plată (sau lapte de soia), miere de albine naturală şi puţin piper Cayenne.

Kiwi



Nu numai că are de două ori mai mult potasiu decât bananele, dar are şi un conţinut dublu de vitamina C în comparaţie cu portocalele. Prin urmare, kiwi asigură nutrienţi importanţi care îţi dau energie. Aceste fructe mai au şi un conţinut ridicat de fibre care dau saţietate, energie şi revigorează sistemul digestiv.