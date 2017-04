5 alimente bune pentru digestie. Fac minuni pentru corpul tău!

Sistemul digestiv are un rol esenţial în menţinerea stării de sănătate. Ca să nu ai probleme digestive şi să previi bolile trebuie să incluzi aceste alimente bune pentru digestie.

Ca să te asiguri că ai o digestie bună, include aceste alimente în meniul tău:

Seminţele de chia

Uleiul de cocos presat la rece

Somonul

Zucchini

Legumele fermentate

După ce consumăm un aliment el trebuie să treaâcă printr-un proces digestiv, adică organismul descompune structurile lui, elimină ceea ce nu-i trebuie şi foloseşte ceea ce este necesar pentru energie. De aceea, sistemul digestiv joacă un rol primordial, deoarece de acolo începe totul, iar dacă el funcţionează corect, toate celelalte procese care urmează vor fi realizate bine. O digestie bună favorizează absorbţia nutrienţilor necesari pentru corp, precum şi eliminarea acelor substanţe nefolositoare care în timp degradează celulele şi determină apariţia inflamaţiilor care stau la baza bolilor grave.Au un conţinut ridicat de nutrienţi şi antioxidanţi, fiind foarte versatile. Fibrele, acizi graşi omega-3 şi mulţimea de minerale din aceste mici seminţe sunt câteva dintre motivele pentru care ar trebui să le incluzi în alimentaţia ta. Două linguri cu seminţe de chia furnizează corpului 10 grame de fibre care reduc reacţiile inflamatorii în corp, scad colesterolul şi reglează tranzitul intestinal.Le poţi consuma în apă cu lămâie, în smoothie-uri sau sub formă de budincă cu lapte vegetal. De asemenea, seminţele de chia pot să înlocuiască oul în reţete, amestecându-le cu apă pentru a forma un gel.Uleiul de cocos presat la rece va fi solid la o temperatură mai mică de 24-25 de grade, având un gust şi miros intens de nucă de cocos. Este considerat un substitut important pentru uleiul rafinat şi untul obişnuit, deoarece are proprietăţi antimicrobiene şi grăsimi bune care îmbunătăţesc digestia, întăresc sistemul imunitar şi stimulează metabolismul.Însă, este foarte important să alegi întotdeauna uleiul de cocos presat la rece pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi.Are un conţinut ridicat de acizi graşi omega-3 care previn inflamaţiile în colon, favorizând astfel o digestie uşoară şi bună. Consumă de 2 ori pe săptămână somon sălbatic preparat la cuptor sau în tigaia grill, alături de o porţie generoase de broccoli.Are un efect benefic asupra digestiei şi ajută la eliminarea toxinelor din corp. Este o legumă careconferă saţietate, dar are şi un puternic efect hidratant asupra organismului. Datorită conţinutului bogat în fibre, zucchini curăţă intestinele şi are un uşor efect laxativ, prevenind astfel acumularea toxinelor în colon. Astfel riscul de apariţia a inflamaţiilor este mult mai mic. Nu curăţa zucchini, deoarece multe dintre substanţele nutritive se regăsesc în coajă! Se prepară pe grill sau se consumă în stare crudă (feliat sau spiralat) cu un sos de roşii, usturoi şi busuioc.Varza murată, castraveţii fermentaţi şi kimchi (preparat tradiţional coreean cu legume fermentate) aduc o mulţime de beneficii pentru digestie. Conţin o cantitate mare de probiotice care îmbunătăţesc digestia şi favorizează absorbţia nutrienţilor, dar ajută şi la eliminarea toxinelor din corp. Ca să prepari aceste legume fermentate ai nevoie de puţină sare (nu exagera cu sarea!) şi apă, după care se lasă la temperatura camerei ca să fermenteze.