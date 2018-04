10 beneficii pentru sănătate ale portocalelor

Portocalele sunt cunoscute pentru beneficiile pe care le aduc sănătăţii şi sunt printre cele mai populare fructe din lume.

Care sunt beneficiile portocalelor pentru sănătate

Portocalele nu sunt folosite doar pentru gustări, ci şi ca ingredient principal în diferite feluri de mâncare. În prezent, sucul de portocale este de nelipsit la micul dejun. În general, o portocală trebuie să aibă coajă netedă fără probleme, să fie fermă şi grea pentru dimensiunile sale.Portocalele sunt o sursă excelentă de vitamina C. O portocală oferă 116,2% din necesarul zilnic de vitamina C. Consumul de vitamina C este asociat cu un risc redus de cancer de colon.Vitamina C, care este vitală pentru buna funcţionare a unui sistem imunitar sănătos, este utilă pentru prevenirea răcelilor şi a infecţiilor recurente ale urechilor.Antioxidanţii din portocale ajută la protejarea pielii de radicalii liberi, care pot provoca semne de îmbătrânire. O portocală pe zi te poate ajuta să arăţi tânără chiar şi la 50 de ani.Portocalele, fiind bogate în Vitaminele B6, ajută la susţinerea producţiei de hemoglobină şi, de asemenea, ajută la menţinerea tensiunii arteriale sub control datorită prezenţei magneziului.Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani şi canadieni, o clasă de compuşi găsiţi în coaja acestor citrice au potenţialul de a scădea colesterolul mai eficient chiar şi decât unele medicamente.Fibrele din portocale ajută la menţinerea nivelulul de zahpr din sânge sub control, făcând astfel portocala o gustare sănptoasă pentru persoanele cu diabet zaharat. În plus, portocalele conţin zaharuri simple. Zahărul natural din portocale, fructoza, poate preveni creşterea prea bruscă a nivelului zahărului din sânge după masă.Indicele său glicemic este de 40 şi, în mod normal, orice aliment care se încadrează sub 50 este considerat sărac în zahăr. Totuşi, asta nu înseamnă că poţi mânca prea multe portocale odată, căci asta va creşte insulina şi poate duce chiar la creşterea în greutate.Portocalele conţin D- limonene, un compus care previne mai multe tipuri de cancer, cum ar fi cel pulmonar, de piele şi chiar de sân. Vitamina C şi antioxidanţii prezenţi sunt importanţi pentru a întări imunitatea organismului şi astfel să combată cancerul. Natura fibroasă a fructului îl face, de asemenea, să acţioneze ca un scut împotriva cancerului. Potrivit unui studiu, până la 15% din cazurile de cancer se întâmplă din cauza mutaţiilor în ADN, care pot fi prevenite cu vitamina C.Cu toate că portocalele sunt acide înainte de a le digera efectiv, ele au o mulţime de minerale alcaline care joacă un rol important în procesul de digestie. Această proprietate a portocalelor este similară cu cea a lămâilor, care sunt, fără îndoială, printre alimenetele cele mai alcaline.Portocalele sunt o sursă bogată de carotenoide. Vitamina A prezentă în ele joacă un rol important în menţinerea membranelor mucoase ale ochilor sănătoşi. Vitamina A este, de asemenea, responsabilă de prevenirea degenerării maculare legate de vârstă, care, în cazuri extreme, poate duce la orbire. De asemenea, ajută ochii să absoarbă lumina.Portocalele conţin fibre solubile şi insolubile. Acest lucru va ajuta la menţinerea funcţiei intestinale şi a stomacului, prevenind sindromul intestinului iritabil. În plus, fibra ajută la tratarea constipaţiei într-o mare măsură.