Topul alimentelor cancerigene. Nu le consuma!

Alimentele şi băuturile pe care le consumi zilnic îşi pun amprenta asupra sănătăţii. Ai grijă la ceea ce mănânci şi exclude alimentele cancerigene!

Locul 1. Mezelurile

Locul 2. Cartofii prăjiţi

Locul 3. Sucurile carbogazoase

"Eşti ceea ce mănânci" este una dintre sintagmele cel mai des folosite de către specialiştii care sunt conştienţi de importanţa pe care hrana adevărată o are asupra corpului. Am ajuns să mâncăm porţii mari de alimente, însă din cele care nu oferă niciun aport nutritiv şi să micşorăm foarte mult porţiile alimentelor care sunt cu adevărat hrănitoare pentru corp.Numeroase studii au demonstrat legătura puternică dintre alimentele pe care le consumăm şi riscul de a dezvolta diferite tipuri de cancer. De aceea, grija pentru alimentaţia ta zilnică trebuie să fie o preocupare constantă, însă fără să devină o obsesie sau să fie dusă la extrem. Un regim alimentar echilibrat care cuprinde cât mai multe legume, verdeţuri, fructe, nuci, seminţe, peşte, leguminoase, cereale integrale şi o cantitate moderată de lactate, carne, ouă constituie o soluţie bună pe termen lung de a-ţi proteja corpul de boli grave.Există şi alimente de care este bine să stai departe, deoarece s-a dovedit că ele cresc riscul de cancer. Iată topul alimentelor cancerigene pe care ar fi bine să nu le consumi!Carnea procesată consumată cu regularitate şi în cantităţi mari creşte riscul de cancer, a declarat Organizaţia Mondială a Sănătăţii.Potrivit cercetărilor, consumul a 50 de grame de mezeluri pe zi (aproape două felii subţiri din şuncă) creşte riscul de cancer colorectal cu 18%."Mezelurile conţin nitraţi, care odată ingeraţi în corp cresc riscul de a face cancer", avertizează Meryl Pritchard, un nutriţionist celebru.Celebrul Dr. Oz avertizează că prin prăjire multe dintre alimente se transformă în produse cancerigene. Trebuie să ştii că pâinea prăjită pe care o consumi dimineaţa sau cartofii prăjiţi de la prânz conţin acrilamidă, o substanţă cancerigenă care se formează în urma procesului de prăjire. De asemenea, cu cât vai fi mai prăjită felia de pâine (sau cartofii), cu atât e mai rău, deoarece are mai multă acrilamidă.Sunt aproximativ 40 de grame de zahăr într-o singură doză de suc. Dacă alegi variantele fără zahăr nu faci decât să măreşti riscul de obezitate şi diabet. Aceşti îndulcitori artificiali păcălesc creierul să creadă că a consumat zahăr şi au un impact semnificativ asupra siluetei tale. Mai mult, îndulcitorii artificiali au fost asociaţi cu un risc crescut de infertilitate şi cancer.