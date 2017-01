Dieta Five Hands: secretul Victoriei Beckham

Cei mai mulți experți sunt de părere că insulina este un hormon important, care ajută organismul să regleze nivelul carbohidraților ingerați și care menține la un nivel acceptabil metabolismul grăsimilor.

Țesutul adipos, mușchii și ficatul procesează glucoza regăsită în sânge și o depozitează sub formă de glicogen, cu ajutorul insulinei. Volumul anormal de insulină din organism duce la creșterea în greutate și apariția unor boli grave de inimă, cancer etc. Dieta Five Hands, care a fost folosită de nenumărate vedere, printre care se numără și Victoria Beckham, urmărește același scop: ajută organismul să controleze producția de insulină, stimulând metabolismul prin arderea grăsimilor, mai degrabă decât prin depozitarea acestora.









- Aduce un aport de vitamine și minerale prin consumul de fructe și legume;

- Controlează nivelul de insulină prin alimentele potrivite;

- Oferă cantitatea potrivită de grăsimi bune;

- Aduce un aport moderat de grăsimi, carbohidrați și proteine, bogate în antioxidanți.





Ce presupune dieta Five Hands?





Un plan de nutriție precis - această dietă conține 5 mese pe zi, care este recomandat să le mănânci după un program fix în fiecare zi.





O dietă cu proteine cu un conținut scăzut de grăsimi - în funcție de grosimea mâinii tale, alege alimentele care au proteine cu un conținut scăzut de grăsimi. Este important să controlezi raportul exact al proteinelor și carbohidraților.





O cantitate echilibrată de carbohidrați - după ce ai ales ce proteine să mănânci, trebuie să consumi o cantitate dublă de carbohidrați.Legumele și fructele îți pot veni în ajutor.





Monitorizare și echilibru - dacă încă îți este foame după masă, ia în considerare echilibrarea raportului dintre proteinele cu un conținut scăzut de grăsimi și carbohidrați.





Ce alimente fac parte din dieta Five Hands?





Mesele pe bază de proteine pot fi preparate cu ajutorul peștelui și pieptului de curcan - o cantitate egală cu grosimea și dimensiunea palmei.





Carbohidrații pe care trebuie să îi consumi sunt de mai multe feluri. Există carbohidrați care pot fi consumați în cantități nelimitate: ciuperci, ridichi, ceapă, broccoli crud, varză, țelină crudă, conopidă, andive, pătrunjel etc.





Poți mânca doi pumni de: castraveți, fasole verde, broccoli fiert, sparanghel, roșii, căpșuni, varză de Bruxelles etc.





Poți mânca un singur pumn de: mazăre, usturoi, morcov, salată de varză, ghimbir, ceapă etc. Poți include și următoarele fructe: ananas, pepene roșu, afine, mere, struguri, lămâi, piersici, grepfrut etc.





Următorii carbohidrați pot fi consumați într-o cantitate egală cu 2-3 pumni strânși: năut, fasole, păstârnac, cartofi, morcov gătit, sfeclă roșie, prune, papaya, mandarine, kiwi.





În cadrul acestei diete este recomandat să reduci sau să eviți următoarele alimente: prunele uscate, bananele, smochinele crude și produsele din grâu (spaghete, tortilla, paste, pâine, covrigi etc.)