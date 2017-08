Dieta cu ananas: cum să slăbești 3 kilograme rapid

Studiile arată că ananasul accelerează metabolismul şi favorizează arderea grăsimilor. Merită să încerci dieta cu ananas ca să slăbeşti rapid 3 kilograme!

Dieta cu ananas: ce presupune ea

Vrei să scapi de kilogramele în plus ca să arăţi bine în vara aceasta? Potrivit cercetătorilor, o dietă cu ananas urmată timp de 3 zile te poate ajuta să scapi de 3 kilograme foarte rapid. Ananasul este unul dintre fructele recunoscute pentru faptul că ajută foarte mult la digestie şi are rolul de a accelera metabolismul. El conţine o enzimă, numită bromelină, care uşurează digestia şi favorizează arderea grăsimilor, de aceea se numără printre puţinele fructe care sunt recomandate spre consum imediat după o masă copioasă. Ananasul şi kiwi sunt singurele fructe despre care nutriţioniştii spun că sunt chiar indicate imediat după masă, deoarece sunt benefice procesului de digestie. În privinţa celorlalte fructe nutriţioniştii susţin că nu ar trebui niciodată mâncate imediat după masă, ci la un interval de 2-3 ore după o masă principală sau dimineaţa, pe stomacul gol. Respectând aceste sfaturi nu vei perturba procesul de digestie şi vei preveni senzaţia neplăcută de balonare.Ananasul este un fruct foarte bogat în vitamina C, iar în plus mai aduce o mulţime de alţi nutrienţi cum ar fi vitaminele A, B6, B1, fibre, mangan, acid folic şi cupru. O cană cu bucăţi de ananas (165 de grame) conţine 83 de calorii. Dacă vrei să urmezi dieta cu ananas timp de 3 zile trebuie să ştii că nu este cea mai bună soluţie pentru corpul tău să-i asiguri o monodietă, indiferent de alimentul pe care-l alegi. Poţi să o încerci ca să vezi ce rezultate obţii, însă este mult mai recomandat să incluzi ananasul proaspăt în cadrul unei alimentaţii echilibrate pe care să o urmezi pe termen lung.Astfel, rezultatele apar mai lent, însă vor fi şi de durată. Decizia îţi aparţine!Enzimele din ananas stimulează arderea depozitelor de grăsime şi vei reuşi să scapi de 3 kilograme în 3 zile. Dieta cu ananas presupune să consumi doar ananas proaspăt, multă apă plată sau ceaiuri medicinale neîndulcite, iar unele dieta permit şi consumul unei conserve mici de ton la o masă principală.Nu ai voie să consumi ananasul la conservă sau sub altă formă, în afara celui proaspăt, deoarece acestea au un conţinut de zahăr adăugat.Practic pe parcursul a trei zile ai voie să consumi doar ananas proaspăt, de preferat integral şi nu suc, deoarece va asigura şi fibrele necesare pentru digestie şi care îţi vor da o senzaţie de saţietate. În plus, trebuie să te asiguri că bei 2 litri de apă pe zi şi ceaiuri medicinale neîndulcite, dacă simţi nevoia. Muşeţelul, menta şi fenicului sunt potrivite. De asemenea, unii specialişi recomandă consumul a două kilograme de ananas pe zi, însă la o masă poţi să-l asociezi cu o conservă mică de ton în suc propriu. Urmând dieta cu ananas vei consuma zilnic 1000 de calorii, iar dacă incluzi şi tonul se adaugă încă 220 de calorii.