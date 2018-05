De ce este bună conopida când vrei să slăbești? 4 idei de rețete care nu îngrașă

Fie că este mărunțită precum orezul, făcută piure sau ca bază pentru o pizza care nu îngrașă, conopida este una dintre legumele care ajută mult la slăbit.





Poate nu este cea mai bună prietenă a ta când vine vorba despre legume, dar conopida poate să fie gătită în foarte multe feluri , astfel încât să nu i se simtă foarte puternic aroma. Dacă o fierbi prea mult, conopida devine total neapetisantă, astfel că evită să faci acest lucru și să o lași mereu puțin crocantă!





Conopida merge de minune folosită sub formă de orez, piure, ca bază în crustă pentru pizza, iar, în plus, ea este una dintre acele legume pe care le poți consuma în cantități mari atunci când ești la dietă. Conopida este săracă în calorii, dar aduce un aport însemnat de acid folic, vitaminele B6, C și K, alături de o mulțime de compuși care s-au demonstrat a avea efecte anticancerigene.





Ca să-ți păstreze nutrienții trebuie să eviți fierberea conopidei în apă multă și să optezi mai degrabă la prepararea ei la abur, înăbușită sau la cuptor.









De ce este conopida bună la slăbit?





Reține că o conopidă normală conține aproximativ 150 de calorii, astfel că poți să-ți dai seama de ce este considerată una dintre cele mai bune legume când ții dietă.Ea poate să înlocuiască cu succes cartofii și să o folosești pentru a prepara un piure delicios alături de o bucată de carne la cuptor, deoarece vei reduce drastic numărul caloriilor fără să simți senzația de foame.





Conopida este săracă în carbohidrați, de aceea poate să fie alegerea excelentă pentru oricine dorește să scape de câteva kilograme în plus.





Un alt motiv pentru care e bine să consumi mai des conopidă dacă vrei să slăbești este legat de faptul că este una dintre cele mai bune surse de fibre. Acestea joacă un rol esențial în digestie și te ajută să ai un tranzit intestinal bun.





De asemenea, conopida furnizează acizi grași omega-3 care îmbunătățesc răspunsul corpului la insulină prin stimularea leptinei. Leptina este unul dintre hormonii care ajută la menținerea unei greutăți corporale normale și care stimulează metabolismul.









Cum să gătești conopida ca să te ajute la slăbit?