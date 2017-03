6 schimbări în alimentaţia ta pe care să le faci după vârsta de 30 de ani

Rata metabolismului scade semnificativ când te apropii de vârsta de 30 de ani, iar motivul este unul simplu: organismul nu se mai concentrează pe dezvoltare şi întărirea sistemului osos, iar producţia hormonului de creştere începe să scadă.

Alege cu grijă alimentele

Găteşte

Transformă fiecare masă într-un ritual

Renunţă la zahăr

Consumă alcool cu moderaţie

Bea apă cu regularitate

Astfel că după vârsta de 30 de ani nu mai poţi mânca aşa cum o făceai la 20 de ani, fără să existe efecte asupra corpului tău. Pe măsură ce ritmul metabolismului scade, depozitarea excesului de calorii sub formă de grăsime creşte. Prin urmare, trebuie să-ţi schimbi obiceiurile alimentare. Iată câteva schimbări pe care ar trebui să le faci:Tranziţia către o alimentaţie "curată" este esenţială pentru sănătatea şi frumuseţea ta după vârsta de 30 de ani. Este necesar să te gândeşti cu atenţie la alegerile pe care le faci şi să optezi de fiecare dată pentru alimente nutritive, cât mai puţin procesate. De fiecare dată când ai în faţă un produs alimentar, trebuie să-ţi pui întrebarea "acest aliment îmi oferă nutrienţi?". De cele mai multe ori mâncăm ceea ce ne place, fără să ne gândim la valorile nutritive, caloriile sau aditivii conţinuţi de alimentul respectiv. Alege produse cât mai puţin procesate şi consumă cât mai des fructe, legume, verdeţuri, nuci sau seminţe.Este foarte important să ştii să-ţi prepari singură mâncarea. Nu doar că vei economisi bani, dar este şi singura metodă prin care vei şti exact ce ai în farfurie. Alimentele semipreparate, cele de tip fast food şi chiar şi cele din restaurante conţin aditivi precum potenţiatori de aromă, conservanţi, coloranţi sau prea multă sare. Numai când îţi găteşti tu poţi fi sigură că ceea ce ai în farfurie nu îţi poate afecta sănătatea şi silueta.Nu-i aşa că îţi trebuie ceva timp ca să-ţi aminteşti ce ai mâncat ieri? Pentru că suntem în permanentă mişcare şi mereu în grabă, de obicei mesele noastre sunt rapide, pe fugă. Mâncăm în maşină, pe stradă, la birou sau în faţa televizorului. Atunci când nu consideri mesele din timpul zilei momente importante, în care să savurezi ceea ce mănânci, să te bucuri de gust şi de plăcerea de a mânca, de obicei nu conştientizezi nici ceea ce mănânci sau cât mănânci.Transformă fiecare masă într-un moment deosebit, în care să te bucuri de plăcerea de a mânca. În acest fel vei fi mult mai atentă la ceea ce consumi, dar şi la cantităţi.Cel mai important pas pe care poţi să-l faci pentru sănătatea ta după vârsta de 30 de ani este acela de a tăia semnificativ din consumul de zahăr. Încearcă să te apropii cât mai mult de un consum de zahăr zero, iar paşii esenţiali sunt renunţarea la dulciuri, la băuturile carbogazoase sau la cafeaua îndulcită.Dacă la vârsta de 20 de ani organismul tolerează destul de uşor episoadele marcate de un consum ceva mai ridicat de alcool, aşa cum se întâmplă după nopţile lungi de petreceri, după vârsta de 30 de ani acest lucru se schimbă. Organismul are tendinţa de a dezvolta o rezistenţă la insulină, ficatul acumulează grăsimile şi cresc semnificativ riscurile de a dezvolta afecţiuni hepatice, dar şi diabet. Zahărul şi alcoolul provoacă în organism modificări care afectează hormonii, inclusiv producţia de insulină.Cu siguranţă ştii de foarte mult timp că este esenţial să-ţi menţii organismul hidratat şi că trebuie să bei doi litri de apă pe zi. Cu toate acestea, probabil că nu reuşeşti, deşi deshidratarea constantă împiedică buna funcţionare a organismului, provocând stări de oboseală şi creştere în greutate, afectându-ţi în acelaşi timp şi frumuseţea. Atunci când corpul tău nu beneficiază de suficiente lichide de-a lungul zilei, rata metabolismului este afectată, iar arderea grăsimilor este încetinită. Dacă organismul este suficient hidratat, rata arderii caloriilor poate creşte până la 30%, potrivit specialiştilor citaţi byrdie.co.uk. Îţi este mai uşor să monitorizezi câtă apă bei dacă păstrezi mereu o sticlă cu gradaţie lângă tine. Vei putea şti astfel câtă apă ai băut şi cât ar mai trebui să bei până la finalul zilei.