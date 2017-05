5 legume ciudate de care sigur nu ai auzit până acum

Chiar dacă ne-am obişnuit cu cartofii mov sau sparanghelul, lista poate să continue şi vom găsi mereu legume ciudate despre existenţa cărora nu ştiam.

Iată cinci legume ciudate de care sigur nu ai auzit până acum:

1. Fiddlehead sau ferigile tinere

2. Maniocul

3.

4. Samphire sau sparanghelul de mare

5. Oca

La fel cum există o sumedenie de fructe de care nu ai gustat şi nici nu ai auzit vreodată, tot aşa avem o listă întreagă de legume din toată lumea pe care sigur nu le cunoaştem. De exemplu, maniocul sau fiddlehead care este un soi de ferigă culeasă de tânără pentru salate.Fiddlehead sau ferigile mici sunt consumate fierte, în salată, cu maioneză sau unt. Aceste legume sunt bogate în acizi graşi omega-3 şi fibre, au proprietăţi antioxidante şi sunt foarte apreciate pentru gustul delicios. Însă trebuie să fii atentă că nu toate ferigile sunt comestibile!Sau cassava este o rădăcinoasă originară din America de Sud, fiind o sursă excelentă de carbohidraţi. Este o rădăcinoasă destul de dificil de preparat şi poate să devină toxică dacă nu o găteşti corect.Această legumă cu un aspect spectaculos este o variantă mai exotică a conopidei. De asemenea, ea este foarte sănătoasă, fiind o bună sursă de vitamine C şi K, fibre şi carotenoizi.Samphire este o legumă care creşte din abundenţă pe ţărmuri şi in generfal în orice zonă mlăştinoasă. Ea are multă sare, se consumă fiartă şi trasă în unt sau ulei de măsline, având o textură uşor crocantă.Este o legume originară din munţii Anzi în America de Sud. Se consumă foarte des, fiind considerată a doua legumă de bază după cartofi în America de Sud. Oca este o sursă excelentă de vitamina C, potasiu şi fier.