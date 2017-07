5 fructe care nu te ajută să slăbeşti. Cum să faci cea mai bună alegere?

Când eşti la dietă ai tendinţa de a consuma fructe ca gustări între mesele principale, dar şi ca substitut pentru cină. Însă, unele conţin mai mult zahăr decât ciocolata şi nu te ajută să slăbeşti!

Iată cum să faci cea mai bună alegere şi care sunt cele 5 fructe care nu te ajută să slăbeşti:

Caise sau căpşuni?

Pere sau pepene galben/roşu?

Avocado sau fructe de pădure?

Struguri sau mere?

Banană sau grepfrut?

Fructele sunt pline de nutrienţi esenţiali pentru sănătatea noastră. Însă, nu este deloc recomandat să le consumăm în cantităţi mari, deoarece au şi un conţinut destul de mare de zahăr. Acest lucru poate să influenţeze puternic regimul de slăbit, astfel că ajungi să te întrebi "oare de ce nu reuşesc să slăbesc". Din cauza consumului excesiv de fructe care oricât de sănătoase ar fi nu trebuie consumate în cantităţi mari.De asemenea, este de preferat să consumi 2-3 porţii de fructe pe zi pe care să le mănânci ca atare. Smoothie-urile sunt o variantă mai bună decât sucurile presate la rece care nu mai au fibrele din fructe, ci doar zahărul. Însă, şi smoothie-urile pot să conţină o cantitate mult prea mare de fructe, prin urmare şi fructoza din ele îţi va pune în pericol silueta.De aceea este de preferat să consumi 2-3 fructe pe zi ca atare şi să înveţi să le alegi pe cele care te ajută să slăbeşti.Căpşunile sunt fructele perfecte pentru dietă, deoarece au multe fibre, vitamina C, antioxidanţi şi nu conţin mult zahăr. Ajută şi la atenuarea aspectului inestetic cauzat de celulită, deoarece au un conţinut mare de apă.În schimb, caisele se digeră mai greu şi nu au un conţint mare de apă. De aceea, chiar dacă şi caisele sunt fructe foarte sănătoase ar fi mai bine să alegi căpşunile dacă vrei să slăbeşti.Pepenele, fie că este roşu sau galben, are un efect diuretic, favorizând eliminarea toxinelor din corp. De asemenea, conţinutul ridicat de fibre şi apă transformă acest fruct în unul dintre cele mai potrivite alegeri atunci când eşti la dietă. În plus, este o opţiune numai bună în zilele caniculare şi conferă o senzaţie de saţietate, determinându-te să mănânci mai puţin.În schimb, perele pot să conţină mai mult zahăr şi nu sunt recomandate când vrei să slăbeşti. Ele au un conţinut ridicat de fibre, ajută în caz de constipaţie, însă nu trebuie să le mănânci frecvent atunci când vrei să scapi de kilogramele în plus.Daca ar fi să alegi în aceste două fructe este de preferat să optezi pentru pepene, în special cel roşu.Fructele de pădure sunt cele mai potrivite atunci când eşti la dietă. Ele au un conţinut mic de zahăr, furnizează multă vitamina C şi antioxidanţi care stimulează producţia de colagen şi intensifică arderea grăsimilor.Avocado este un alt fruct extrem de benefic pentru sănătate, însă conţine multe grăsimi. Nu este recomandat să-l consumi în cantităţi mari şi nici zilnic atunci când eşti la dietă.Merele sunt cele mai bune fructe pentru a fi consumate atunci când vrei să slăbeşti şi faci antrenamente la sală. Nu conţine deloc grăsimi şi un măr are un jur de 60-100 de kilocalorii. Conţinutul ridicat de fibre, pectină şi o mulţime de antioxidanţi care luptă împotriva celulitei constituie alte câteva motive importante pentru care merită să alegi merele în locul strugurilor atunci când ţi-ai propus să slăbeşti.Strugurii, în special cei negri, au un conţinut mare de resveratrol şi substanţe care sunt extrem de benefice pentru sănătate. Însă, aduc şi o cantitate mult mai mare de zahăr decât merele şi nu sunt indicaţi să-i consumi frecvent dacă vrei să slăbeşti. Mai mult, acidul din struguri poate să atace smalţul dinţilor, iar coaja lor se digeră foarte greu.Grepfrutul este fructul numărul 1 în topul celor mai bune alimente care te ajută să slăbeşti. Acest fruct conţine anumite enzime care au rolul de a favoriza arderea caloriilor pe care le consumăm la o masă. Astfel că după ce ai consumat o masă echilibrată, o jumătate de grepfrut te poate ajuta să intensifici şi mai mult arderea grăsimilor.În schimb, bananele sunt recunoscute ca fiind unele dintre cele mai energizante fructe, însă trebuie să ştii că ele se digeră lent şi oamenii de ştiinţă au descoperit că au în conţinutul lor anumite substanţe care blochează activitatea celulelor responsabile cu arderea grăsimilor. Prin urmare, dacă eşti la dietă şi trebuie să alegi între aceste două fructe este mai bine să optezi pentru grepfrut.