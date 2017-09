Iată ce poţi face cu o lămâie tăiată şi puţină sare! Sfat pentru gospodine

Lămâia este considerată unul dintre cele mai importante fructe de pe pământ, deoarece e plină de vitamine şi minerale.

De asemenea, specialiştii o privesc ca o soluţie alternativă la medicamentele care îmbunătăţesc rezistenţa organismului la infecţii şi corpuri străine.



Cu toţii ştim că are un conţinut ridicat de vitamina C, dar lămâilor le pot fi găsite diferite întrebuiţări şi în gospodaărie. Este folosită în lupta contra microbilor, bacteriilor şi e utilă pentru curăţarea pielii. De asemenea, atunci când îţi doreşti să scapi de mirosurile neplăcute din bucătărie şi poate combate bolile transmise pe cale aeriană.



Sucul de lămâie poate fi folosit ca agent de curăţare şi are proprietăţi antibacteriene naturale. Cum este natural şi nu are chimicale adăugate, sucul de lămâie proaspăt stors poate distruge majoritatea bacteriilor şi virusurilor din casă, în special în cazul chiuvetei din bucătărie şi a podelelor din baie.



Iată câteva instrucţiuni de folosire a lămâilor cât mai eficient:

trebuie doar să tai o lămâie în 4 părţi

evită să îi scoţi pieliţa interioară deoarece are rolul de a ţine laolaltă pulpa

adaugă puţină sare pe ea şi pur şi simplu las-o în bucătărie sau în oricare altă încăpere.



Această procedură împiedică răspândirea mirosurilor neplăcute, oferind în schimb un aer proaspăt.

Este un dezinfectant natural care răspândeşte o aromă plăcută de citrice în toată încăperea. Ea ajută la combaterea bolilor infencţioase din aer şi a virusurilor care pot avea un efect nociv asupra organismului.Lămâia împiedică, de asemenea, înmulţirea bacteriilor din bucătărie. Spre deosebire de produsele de dezinfectare din comerţ, aceasta este mult mai ieftină şi mult mai puţin periculoasă pentru sănătatea ta deoarece nu conţine compuţi chimici.Dacă adaugi sare şi săpun în zeama de lămâie proaspăt stoarsă, obţii o substanţă de curăţat extrem de utilă atunci când vine vorba de îndepărtarea mizeriilor şi a bacteriilor din diferse încăperi, baie şi bucătărie. Dacă pui substanţa obţinută într-o sticlă cu pulverizator, vei obţine un dezinfectant creat în casă care va combate cu eficienţă majoritatea agenţilor patogeni din bucătărie.