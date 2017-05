Atunci când înaintezi în vârstă, este puțin mai greu să-ți faci prieteni. Iar atunci când ajungi la o vârstă considerabilă, este chiar și mai greu. Iată cum i-a cerut o bătrână de 90 de ani prietenia vecinei sale printr-o scrisoare înduioșătoare!

Gestul unei bătrâne de 90 de ani care i-a cerut prietenia vecinei sale

O bătrână de 90 de ani din California ne-a demonstrat că putem face orice pentru a combate izolarea și singurătatea pe care mulți bătrâni le simt prezente în viețile lor. Marleen Brooks, care trăiește în Missouri, a dat peste o scrisoare de la unul din vecinii săi. O bătrână de 90 de ani, care locuiește pe aceeași stradă, i-a trimis o scrisoare în care îi spunea că se simte singură și o întreba pe aceasta dacă se pot împrieteni: "Ai vrea să fii prietena mea? Am 90 de ani și trăiesc singură. Toți prietenii mei au murit. Mă simt atât de singură și speriată. Mă rog pentru un prieten în viața mea."Pe Brooks a întristat-o această scrisoare, însă a luat în serios cererea de prietenie. S-a dus la vecina sa pentru a face cunoștință, cu câteva brioșe. Wanda i-a spus lui Brooks că trăiește în acel cartier de 50 de ani, însă nu își cunoaște deloc vecinii. De asemenea, i-a dezvăluit și că are trei băieți, iar unul dintre ei a murit anul trecut de cancer. La fel ca mulți oameni în vârstă, Wanda este izolată și se luptă cu singurătatea, pe lângă afecțiunile de sănătate pe care le are.Din păcate, această poveste despre singurătate și izolare nu este unică. Mulți oameni în vârstă se simt excluși din comunitățile lor și nu iau parte la interacțiuni sociale esențiale pentru cursul vieții. Consecințele unui astfel de lucru pot fi în detrimentul sănătății persoanelor în vârstă. Potrivit unui studiu realizat în 2012, izolarea socială și singurătatea sunt asociate cu un risc mai ridicat de mortalitate în rândul adulților cu vârsta de peste 52 de ani. În plus, persoanele în vârstă care se simt singure au mai multe probleme de sănătate fizică și mentală, conform unui studiu realizat în 2009. Iar un efort minim poate schimba semnificativ viața seniorilor. Fie că este vorba de familia ta, de vecini sau de o persoană pe care o întâlnești la magazin, o vorbă bună poate fi mai mult decât suficientă în unele cazuri. Și, cine știe, pe lângă faptul că poți schimba o viață, îți poți face și un nou prieten.