Mulţi se întreabă când este bine să-ţi bagi telefonul în priză ca să reziste mai mult timp. Iată de ce trebuie să-ţi încarci telefonul când bateria ajunge la 50%.

E important, chiar vital, să ai tot timpul telefonul mobil cu tine, dar să te ţină şi bateria cât mai mult, iar pentru asta, acumulatorul trebuie să nu-şi piardă capacitatea de a stoca energie. Nimeni nu-şi doreşte un telefon care rezistă doar o jumătate de zi când are bateria 100% încărcată.



Există un mit foarte răspândit, potrivit căruia cel mai bun mod de a prelungi viaţa acumulatorului este să-l laşi să se descarce complet înainte de a-l reîncărca. Ei bine, acest obicei îţi va scurta, de fapt, durata de exploatare a bateriei.



Adevărul este unul singur: dacă vrei să ai o baterie rezistentă, capabilă să păstreze energia cât mai mult timp, trebuie să faci exact invers: să eviţi să o laşi să se descarce până la zero şi să o încarci în mod regulat.



Explicaţia este prezentată într-un articol publicat de SBS. Toate telefoanele moderne au baterii pe bază de Litiu-ion care constau, în mare, din două secţiuni: un anod (unde este stocată energia) şi un catod (unde se consumă energia).

Aceste două zone sunt separate de un strat denumit electrolit. Bateria funcţionează astfel: anodul este umplut cu electroni, iar anodul are tendinţa să-i atragă. Electrolitul îi împiedică să migreze, generând energie. Când bagi telefonul în priză, electronii sunt împinşi înapoi, din catod în anod.Şi acum vine întrebarea: de ce "obosesc" bateriile Litiu-ion, pierzându-şi capacitatea de păstra mai mult timp energia? În primul rând, bateria litiu-ion nu se descarcă niciodată complet, 100%. Dacă se întâmplă asta, nu o mai poţi încărca. Aşadar, când telefonul tău "te imploră" să-l bagi în priză pentru că mai are 2% baterie, "te minte" puţin - are mai multă energie, dar dacă ai folosi-o pe toată, nu i-ai mai lăsa niciun "strop" de curent şi bateria nu ar mai putea fi reîncărcată.Însă, mai important, abilitatea electronilor de a trece dintr-o "cameră" în alta, între anod şi catod, se degradează cu timpul. Şi asta pentru că de fiecare dată când bateria lucrează, electrolitul se uzează în partea dinspre anod, suferind ceea ce se cheamă un proces de oxidare. Astfel, catodul şi anodul nu mai pot reţine la fel de mulţi electroni ca la început.