Alergiile in sarcina – cum le poti tine sub control?

Multe femei se confrunta cu diferite alergii in timpul anului. Insa, odata cu aparitia unei sarcini, simptomele se pot intensifica. Cand nu sunt controlate, alergiile si astmul pot duce la necesitatea administrarii a unor antibiotice care ar putea provoca probleme de sanatate pentru viitoarea mamica si pentru copilul ei.

Astazi, dr. Silviu Istoc, medic specialist obstetrica-ginecologie in cadrul Medicover Hospital, ne spune ce ar trebui sa stie orice viitoare mamica despre alergiile sezoniere si astmul in timpul sarcinii si ce poate face pentru a ameliora simptomele in conditii de siguranta.

Cum influenteaza sarcina alergiile si astmul?

„Alergiile sezoniere apar atunci cand sistemul imunitar al organismului reactioneaza excesiv la anumite substante din mediul inconjurator, cum ar fi polenul si praful. Cand persoanele cu alergii respira o astfel de substanta - care pentru ele este, de fapt, un alergen - organismul lor o vad ca un invadator strain si raspunde in consecinta”, afirma dr. Silviu Istoc.

In momentul in care se intampla acest lucru, organismul produce mai multe substante chimice inflamatorii care pot provoca reactii alergice clasice, cum ar fi:

• Inflamatia si umflarea sinusurilor

• Ochi iritati

• Congestie sinusala

• Stranut

• Durere in gat

• Curgerea nasului

Spray-ul nazal poate ajuta la controlul simptomelor usoare, in timp ce alergiile moderate pana la severe necesita alte terapii. Astmul si simptomele alergice sezoniere se pot agrava, se pot ameliora sau pot ramane neschimbate in timpul sarcinii. Nu putem anticipa exact modul in care corpul femeii gravide si schimbarile hormonale modifica modul in care sistemul imunitar reactioneaza la substantele straine.

De exemplu, sarcina induce umflarea mucoasei nazale. Inflamatia poate duce la rinita alergica. Desi cauza rinitei este legata de productia de hormoni si nu de alergeni, aceasta afectiune poate agrava simptomele alergice pre-existente. Impreuna, aceste simptome pot influenteze alimentatia, nivelul de stres, somnul si confortul general.

Ce pot face femele insarcinate?

Femeile gravide au multe optiuni pentru a controla simptomele alergiei. Primul pas este sa fii proactiva. In mod ideal, daca o femeie se confrunta, de obicei, cu alergii sezoniere, ar trebui sa discute cu medicul ei despre administrarea unui medicament inainte de a se confrunta cu simptomele propiu-zise. Daca observa simptome ale alergiilor sezoniere pentru prima data in timpul sarcinii, ar trebui sa viziteze medicul pentru a determina cauza si a gestiona simptomele, reducand riscul unei infectii sinusale.

„Pentru alergiile usoare, poti incepe cu administrarea unor metode simple, precum irigarea nazala. Aceasta implica punerea solutiei saline intr-o nara si spalarea mucusului si a alergenilor. De asemenea, pentru cele care sufera de astm, se recomanda utilizarea inhalatoarele prescrise.In plus, incearca sa schimbi asternuturile mai des pentru a reduce reactiile la praf si polen.”, adauga dr. Silviu Istoc.

Spray-urile nazale cu steroizi sunt eficiente si sigure pentru a reduce inflamatia care poate provoca congestie nazala. Imunoterapia, de asemenea, poate fi eficienta pentru astm si alergii sezoniere. Aceasta terapie invata sistemul imunitar sa fie mai putin receptiv la alergeni in timp.