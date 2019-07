TOMMY HILFIGER aduce din nou TOMMYNOW în New York

Tommy Hilfiger anunță spectacolul experiențial de modă TOMMYNOW Toamnă 2019, în cadrul New York Fashion Week, duminică, 8 septembrie 2019, la Apollo Theater, în Harlem. Conceptul ”See Now, Buy Now” semnat de Tommy Hilfiger va prezenta cea de-a doua colecție TommyXZendaya, realizată împreună cu Zendaya - ambasadoarea de brand la nivel global pentru colecțiile TOMMY HILFIGER adresate femeilor. Spectacolul va continua celebrarea incluziunii, diversității și capacitării pe care Tommy Hilfiger și Zendaya le-au adus în cadrul show-ului de modă TOMMYNOW în Paris, pentru Primăvara 2019. Evenimentul experiențial va aduce pentru audiența din sală, dar și virtual, pentru întreaga lume, stilul încrezător și spiritul optimist al actriței Zendaya.Revenind pentru prima dată în New York, de la premiera sa în toamna anului 2016, aceasta va fi ultima oprire a unui turneu mondial care se bazează pe angajamentul de a aduce TOMMYNOW publicului și orașelor din întreaga lume. Urmează producțiile de mare succes din Paris pentru primăvara anului 2019, Shanghai pentru toamna anului 2018, Milano pentru primăvara anului 2018, Londra pentru toamna anului 2017, Los Angeles pentru primăvara anului 2017, precum și debutul din toamna anului 2016 din New York City."După călătoriile în întreaga lume cu TOMMYNOW și un show de neuitat în Paris, alături de Zendaya, sunt încântat să revin unde a început aventura noastră See Now, Buy Now”, a afirmat Tommy Hilfiger.”Dorința exprimată de Zendaya de a aduce TOMMYNOW în Harlem s-a simțit ca un următor pas excelent în exprimarea viziunii sale pentru viitor. Faptul că își exprimă punctul de vedere în tot ceea ce întreprinde o face sa fie un colaborator atât de valoros - este o onoare să continui să îi ofer o platformă în industria modei pentru a împărtăși acest lucru”.Spectacolul experiențial de modă TOMMYNOW va avea loc în cadrul legendarului Apollo Theater, în Harlem, care a găzduit unii dintre cei mai emblematici entertaineri din lume, inclusiv Aneta Franklin, Ella Fitzgerald, Patti LaBelle și The Supremes.Însăși colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 se inspiră din exemplele acestor femei puternice și încrezătoare, re-imaginând stilul power dressing într-o notă îndrăzneață și modernă.Bazându-se pe conceptul ”See Now, Buy Now”, toate look-urile de podium vor fi disponibile printr-un sistem de achiziție imediată în peste 70 de țări. Colecția TommyXZendaya Toamnă 2019 va fi disponibilă în magazinele TOMMY HILFIGER selecționate.