Beneficiile bailor cu sulf pentru sanatate

Apa sulfuroasa este o resursa naturala foarte valoroasa pentru sanatate. O forma fizica buna inseamna o sanatate excelenta, un corp armonios, energie si stare de bine. Iar un stil de viata echilibrat trebuie completat si cu o serie de tratamente menite sa ajute si sa usureze sarcina organismului.

De ce sa optezi pentru baile cu sulf? Care sunt atuurile lor? Apa sulfuroasa pe care o gasesti la Diana Resort in Baile Herculane are o forta incredibila prin continutul bogat de hidrogen sulfurat, singurul compus al sulfului care se absoarbe in organism prin piele, plamani si pe cale digestive, eliminandu-se prin piele, intestin si rinichi. Caldura bailor activeaza circulatia la nivelul tesuturilor bolnave si ajuta la resorbtia lor si excitarea pielii, care produce anticorpii necesari.

Efectele terapeutice ale bailor cu sulf sunt binecunoscute, acestea fiind esenta tratamentelor in cazul urmatoarelor afectiuni:

- afectiuni reumatismale osteo-articulare (spondiloze, discopatii, poliartrită, sciatica);

- afectiuni post-traumatice si neurologice (stari dupa operatii pe articulatii, stari dupa fracturi, pareze, paralizii);

- afectiuni asociate (digestive, renale, cardio- vasculare, dermatologice, endocrine, ginecologice sau de nutritie);

Este foarte important de stiut, utilizarea bailor cu sulf se face la recomandarea medicului, iar accesul copiilor in aceste facilitati este total contraindicat, acestea fiind permise doar persoanelor cu varsta de 18 ani +.

