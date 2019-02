Tommy și Dee Hilfiger prezenți la cea 91-a ediție Academy Awards și after party-ul Vanity Fair Oscars 2019

Brandul Tommy Hilfiger anunță că Tommy și Dee Hilfiger au participat la cea de-a 91-a ediție Academy Awards și after party-ul Vanity Fair Oscars 2019 în Los Angeles.Tommy a purtat un tuxedo cu imprimeu în dungi și carouri din colecția TOMMY HILFIGER TAILORED la evenimentul Academy Awards, iar Dee a purtat o rochie navy de seară cu paiete din HILFIGER COLLECTION la after party-ul Vanity Fair. TOMMY HILFIGER TAILORED și HILFIGER COLLECTION sunt disponibile în magazinele TOMMY HILFIGER selecționate.Photo Credit: Photo by George Pimentel/Getty ImagesSursa foto si text: PR