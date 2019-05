Levi’s® prezintă cele mai noi atribute ale jeanșilor din acest sezon, menite să modeleze orice siluetă și să ofere confort!

Pentru femei, Levi’s® prezintă Sculpt, o colecție ce inovează tehnologia denimului stretch, care sculptează și modelează formele trupului.

Noul model Levi’s® folosește tehnologia 4- Way Power Stretch, ce îmbină cu success cele 4 modalități de stretch hyperscult ale predecesorului său, fiind chiar mai flexibil.





“Continuăm să inovăm cu țesături avansate ce netezesc, sculptează și flatează. Forma și performanța celei mai noi țesături Sculpt, 4-Way Power Stretch, este incredibilă – ador cum se așează pe corp modelul nostru Levi’s® 721 High-Rise Skinny", declară Karyn Hillman, Global Chief Product Officer la Levi’s®.





Levi’s® Sculpt este cea mai nouă inovație a tehnologiei stretch. Această țesătură foarte ușoară prezintă tehnologia stretch Lycra® DualFX®. Pe lângă flexibilitate și confort absolut are și numeroase avantaje ce modelează și sculptează formele corpului. Țesătura Sculpt va fi prezentă în modelul Levi’s® 721 High-Rise Skinny, Levi’s® 700, 300 și Mile High. De asemenea, item-urile Levi’s® vor continua să le ofere doamnelor țesăturile preferate: Hyperstretch, Hypersoft, Soft și 4 -Way Stretch în gama de propuneri sculpt.





Pentru bărbați, sezonul de primăvară/vară 2019, Levi’s® include o gamă largă de jeanși din colecția Taper. Levi’s® continuă să aducă un plus de stil prin introducerea a numeroase printuri, construcții, rupturi, materiale prespălate și noutăți inspirate din stilul de stradă.





“O dată cu tendința stilului de stradă și a creșterii culturii sneakerșilor, modelul Taper este un must have item în acest sezon. Colecția de SS19 include o gamă extinsă și foarte cool de modele taper” - Karyn Hillman, Chief Product Office at Levi’s Strauss & Co.





Gama Levi’s® Taper pentru bărbați prezintă în acest sezon 512 Taper, un model foarte popular. De asemena, gama cuprinde și clasicul model 501® Slim Taper. Toate aceste caracteristici Taper vor fi prezente într-o serie de țesături soft și stretch, inclusiv Tencel® Lyocell, oferind o diversitate de beneficii care să asigure confortul zilnic.





Caracteristica stretch vine cu o tehnică avansată ce oferă un maxim de confort și un look foarte cool.Cu mai mult de 35% flexibilitate a materialului, o construcție care permite revenirea blugului după purtare și o senzație foarte soft a materialului, această caracteristică se regăsește în mai multe modele, fie că vorbim despre slim, regular taper sau skinny.





Pentru gama slim fit, slim taper și regular taper, Levi’s® propune tehnica Thermadapt, care are o fibră de bumbac la bază, ce aduce o gestionare a temperaturii și umidității, ține de cald atunci când este rece și vice-versa.





Acest tip de bumbac absoarbe umezeala, motiv pentru care denimul se simte mult mai bine pe piele. Având calități superioare de absorbție prin comparație cu poliesterul, nu este surprinzător ca această țesătură păstrează blugul mai uscat: îndepărtează umezeala din corp și absoarbe excesul de umiditate.





Pentru mai multe informații despre produsele Levi's®, accesați site-ul www.levi.com sau vizitați magazinele Levi's® din Băneasa Shopping City, Mega Mall, Afi Cotroceni, ParkLake Shopping Center, Sun Plaza și Fashion House Outlet Center.





Despre Levi’s®

Brand-ul Levi's® exemplifică perfect stilul clasic American, cool și relaxat.Încă de la lansarea de către Levi Strauss & Co în 1873, blugii Levi's® au devenit unul dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume – captând atenția și loialitatea oamenilor de-a lungul generațiilor. Astăzi, portofoliul Levi's® continuă să evolueze printr-un spirit inovator, de neegalat în industria modei. Gama de jeans și accesorii este disponibilă în mai mult de 110 țări, permițând oamenilor din întreaga lume să își exprime stilul personal. Pentru mai multe informații despre Levi's®, produsele și magazinele sale, vizitați levi.com.