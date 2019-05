Joie de Vivre, Colectia Meli Melo Paris Spring/Summer 2019

Joie de Vivre este numele colectiei Meli Melo Paris de primavara – vara 2019, conceputa asemeni unui joc diafan intr-o lume magica, ce dezvaluie o selectie de piese vestimentare si accesorii in nuante delicate si texturi de matase sau cu accente organice.

Una dintre temele Joie de Vivre este Boho Chic, o constanta a colectiilor Meli Melo Paris, in care bluzele oversized brodate de in si bumbac sunt insotite de coliere la baza gatului sau delicate, lungi, si de bratari argintii si aramii. Impreuna, acestea alcatuiesc tinute lejere ce trezesc dorinta unei plimbari cu picioarele goale prin nisip, pe plaja, ca o evadare in vacanta, la malul marii.





Rochiile din matase subtire au imprimeuri florale stilizate, pastrand ca baza nuantele de roz prafuit, grena sau mov stins si sunt insotite de balerini usori, cu varful ascutit, brodati sau decorati cu strasuri.





Costumele de baie din doua piese, cu slip cu talie inalta sau dintr-o bucata pornesc de la tonuri de negru-carbune, uneori cu imprimeuri vegetale si vireaza spre culori vibrante (rosu, portocaliu, violet, turcoaz), accesorizate cu rochii-halat si papuci de plaja aurii. Palariile din paie sunt mari, simple si impreuna cu gentile sau cosurile de plaja impletite, monocrome sau multicolore, puncteaza nota jucausa a intregii colectii.





Cerceii oversized cu ciucuri si elemente metalice, bratarile cu aplicatii in culori pastel, feminine, colierele formate din siraguri de lanturi, lungi dar si la baza gatului, sunt doar o parte din tabloul perfect conturat de accesoriile Meli Melo SS19 Collection pentru intampinarea verii.

Piesele din sezonul SS’19, Joie de Vivre Meli Melo, se gasesc in magazinele Meli Melo Paris, Meli Melo Exclusive, precum si online pe melimelo.ro.





Meli Melo – Paris a deschis primul magazin in anul 1998 in Bucuresti, în prezent deținând un total de 61 de magazine, dintre care 1 magazin exclusive, 1 magazin in sistem de franciza, 2 department store, 3 magazine în Chisinau (Republica Moldova), 3 magazine în Sofia (Bulgaria), 2 magazine in Belgrad (Serbia) si 6 magazine dedicate exclusiv decoratiunilor pentru casa, Meli Melo Deco.