“COLOR IS YOU”- colecția de vară 2019 DESIGUAL

Artsy, etnic și exploziv în termeni de imprimeuri și culori, faimos pentru culorile și imprimeurile sale vii, Desigual este unul dintre cele mai populare branduri originare din Spania. Motto-ul său este „La vida es chula” sau ”Life is beautiful”, și nici nu ar putea fi altul din moment ce sediul este în cosmopolitul oraș Barcelona. Cunoscut pentru multitudinea de materiale, evocarea constantă a spiritului liber și explozia de culori, Desigual a lansat colecția de vară ce este disponibilă online pe Solmar-Shop, cei care se ocupă și de întreaga rețea de magazine a brandului în România.Povestea sa începe în 1984, odată cu designerul elvețian Thomas Meyer când acesta avea 20 de ani și se afla în Ibiza. Din 1984 și până acum Desigual a creat concepte inedite care au revoluționat piața modei. Ambiția creatorului a fost să facă ceva complet diferit care să reflecte individualitatea și unicitatea fiecărei persoane în parte, cu ajutorul unor articole de îmbrăcăminte care să fie accesibile unui public cât mai larg. Brandul a crescut mult de atunci și s-a extins inițial la nivelul Europei pentru ca mai apoi să își deschidă magazine în SUA, Asia, și Orientul Mijlociu. Cu peste 320 de magazine în întreaga lume, brandul este prezent acum și în capitale consacrate ale modei precum Paris, New York, Londra și Berlin.În spaniolă Desigual înseamnă „inegal”, ceea ce caracterizează foarte bine caracterul asimetric al designurilor sale. Acest concept face ca oamenii să se simtă unici, puțin diferiți, în sensul bun al cuvântului și să se exprime conform identităților lor. Cei care poartă hainele Desigual se simt speciali în ele. Brandul a reușit să capete atenția lumii cu combinații pe care le mai regăsim și în prezent. „Desigual is not the same” este sloganul care a consacrat brandul și care îl împinge mereu către noi limite.Colecția Desigual a acestui sezon se traduce prin atitudine și libertate de creație. Brandul a mizat pe caracteristicile sale cheie și a oferit stilului casual o nouă dimensiune - una a confortului care nu știrbește din feminitate și veselia culorilor. Toate hainele Desigual au în centrul atenției buchete de culori care inspiră și transmit emoție. Anul acesta, designerii Desigual s-au angajat să aducă veselie, prospețime și autenticitate prin intermediul creațiilor, dar fără să le lipsească umorul. Toate produsele sunt pline în detalii, sunt energetice și reflectă spiritul și moștenirea latină. Colecția merge pe două mari direcții - crearea de noi design-uri, dar și updatarea propriului ADN, iar rezultatul este unul pe măsura așteptărilor: look-uri pentru toate gusturile. Desigual își promovează noile haine și accesorii sub manifestul „COLOUR IS YOU”, celebrând diveristatea, originalitatea, ieșitul în evidență și îndrăzneala.Thomas Meyer a creat prima piesă a colecției Desigual din 1984 - o geacă - din perechi de jeanși pe care i-a readus la viață într-un stil autentic. Pentru un plus de nonconformism, Meyer a accesorizat geaca cu nasturi de alamă și fâșii de piele pe manșete. Cu toate acestea, imaginea care a „furat” atenția, a fost asocierea cu iubitul personaj Disney - Mickey Mouse - care a consacrat brandul și l-a propulsat în presa fashion a vremii.La trei decenii și jumătate de la prima colecție, Desigual scoate în evidență mai mult ca niciodată denimul. Colecția de vară are o mulțime de perechi de jeanși funki și extrem de confortabili.Designerii Desigual și-au luat inspirația de peste tot: din piețele colorate, din apusurile de soare, din albastrul infinit al oceanelor, ori al cerului senin. Ținutelor le-au fost adăugate broderii și brandul a readus la viață unele dintre elementele sale definitorii: faimosul sacou Mickey, roboții, logomania - toate au fost restilizate și incluse în look-uri care ies în evidență, dar care sunt în tendință cu trendurile actuale. Colecția Desigual aduce o notă de prospețime și de lejeritate rochiilor care sunt lungi ori midi, foarte lejere ori cu talie definită, însă toate sunt perfecte pentru zilele călduroase de vară. În colecția de vară, Desigual a revoluționat accesoriile prin îmbinarea funcționalității cu elemente fashion și întotdeauna cu un element supriză. Gențile și ruscacurile sunt gândite să fie versatile și să poată fi purtate în multe ocazii. Desigual a pus accent pe confort și mărimi generoase. Încălțămintea din această colecție păstrează linia consacrată, dar e mai confortabilă ca oricând. Plină de feminitate și de culoare, ea urmează două mari teme: „Exotic” - cu denim original și detalii aurite și „New Exotic” - țesături mai convenționale.Roșul reprezintă tot ce ține de Mexic, este sunetul muzicii ranchera și gustul condimentelor și este întruchiparea printurilor aztece. Cele mai izbitoare articole sunt jachetele care conțin o multitudine de culori și broderii floare ori forme ale animalelor ce sunt stilizate cu pietre.Culoarea albastră duce cu gândul la zilele lungi mediteraneene, la piețele marocane pline de mirodenii la vibrantele modele etnice nord-africane. Toate acestea sunt transpuse în rochiile, costumele, kimono-urile și câteva dintre piesele din denim și tricotaje. Gama Denim a fost actualizată cu articole din bumbac 100%. Albastrul și-a pus amprenta pe jachetele din colecția nouă, dar și jachetele mai vechi au primit un upgrade. Pantalonii sunt tăiați în moduri noi, unii au talie înaltă pe când alții sunt în stil palazzo, iar toate materialele folosite sunt ușoare și confortabile.Veselia și buna dispoziție emanate prin toate creațiile Desigual sunt cele care fac brandul să evolueze, să se reinventeze, dar să continue să aibă succes cu unele dintre primele sale look-uri. Acest lucru arată nu numai că trendurile revin, ci că structura Desigual este solidă și că oamenilor de pretutindeni le place să se exprime liber și să se simtă fără mai creativi și mai nonconformiști. Cu o solidă recunoaștere la nivel mondial, brandul Desigual este prezent și în România în 6 locații: 5 în București și una în Timișoara. Cei care fac shopping online pot să cumpere capteze puterea culorilor prin intermediul hainelor, încălțămintei și accesoriilor ce se află la doar un click distanță cu ajutorul magazinului Solmar-Shop, distribuitorul oficial în România. Astfel se asigură că au acces la cele mai noi colecții și sunt doar la un click distanță de cel mai colorat și mai vibrant brand din lume.