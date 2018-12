Unghii sanatoase si frumoase de sarbatori cu BIO Sculpture Gel

Bio Sculpture Gel este liderul incontestabil la toate categoriile: aspect, sanatate, durabilitate, simplitate si usurinta la indepartare. Acest gel de unghii este preferat de vedete ca Nicole Scherzinger, Amy Childs sau Katy Perry este acum in Romania, exclusiv prin World Beauty Concept!



Bio Sculpture Gel este singurul gel de unghii cu rol de tratament, este disponibil in peste 150 nuante, rezista pana la 3 saptamani si confera unghii perfecte! Bio Sculpture Gel este un produs “vegan” ce are la baza extractul din trestie de zahar (contine foarte multe vitamine esentiale), alaturi de alte ingrediente obtinute din plante, cu rol de hranire, tratare si fortificare a unghiei naturale. Este singurul gel-tratament prin care i se poate garanta un rezultat impecabil fiecarei cliente, indiferent ce tip de unghii are aceasta.



Care sunt pasii serviciilor de manichiura si pedichiura cu BIO Sculpture Gel?



• Scurtarea si pilirea unghiilor, indepartarea cuticulelor, finisarea unghiilor si a calcaielor (in cazul pedichiurii), hidratare cu produse profesionale

• Pregatirea unghiilor cu solutii specifice

• aplicarea gelului BIO in nuanta dorita

• uscarea la LED

• Dupa minim 3 saptamani de manichiura impecabila, se poate inlatura gelul in doar 15 minute, cu un minim de praf si vapori, iar unghiile vor avea un aspect sanatos si frumos.



Ce avantaje are?



Bio Sculpture Gel este un sistem de manichiura/pedichiura de 5* pentru ca:

• este cea mai sanatoasa alternativa: minim de praf, mirosuri, vapori

• ofera rezultate rezistente si flexibile

• este ideal pentru toate tipurile de unghii

• are o gama completa de produse tratament pentru orice tip de afectiune a unghiilor

• ofera produse de ingrijire pentru acasa

• are o gama de lacuri de unghii in aceleasi nuante ca si gelurile

• este usor de indepartat (15 de minute)



Pretul unei manichiuri BIO este de 140 lei si se realizeaza in 90 minute.

Pretul unei pedichiuri BIO este de 160 lei si se realizeaza in 80 minute.Detalii si programari la telefon: 0748 099 990, pe e-mail: promenada@nomasvello.ro, dar si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/TheBarBeautySalon/