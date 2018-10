The Bar - servicii 2 in 1 de petrecere a timpului liber

Conceptul The Bar ofera servicii de infrumusetare de top intr-o atmosfera relaxata si prietenoasa, unde clientii pot savura o cafea buna sau un pahar de prosecco, in timp ce specialistii in domeniu le desavarsesc look-ul. Salonul de infrumusetare este situat in Promenada Mall Bucuresti, la nivel -1 si ofera servicii de ingrijire personala la cele mai inalte standarde de calitate: Coafor, Frizerie, Manichiura si Pedichiura, alaturi de tratamentele inovatoare No+Vello, brandul Nr. 1 in Lume in Epilare Definitiva si tratamente cosmetice cu IPL.

Beauty centerul prestige pune accent pe calitate, rapiditate, confort si relaxare, transformand fiecare vizita la salon intr-o desfatare pentru corp si minte. Produsele folosite sunt profesionale, din gamele de lux ale marilor producatori, iar personalul are o vasta experienta in domeniu, fiind instruit in permanenta pentru a fi la curent cu cele mai noi trenduri. Echipamentele de lucru inovatoare si intreaga echipa de profesionisti satisfac si cele mai exigente asteptari.

Cei peste 30 angajati din componenta echipei The Bar- Beauty Salon lucreaza atat pe baza de programari, cat si in sistem “drop-in”, clientii putand beneficia pe loc de serviciile de care au nevoie. Atmosfera calda, calitatea premium a finisajelor, atentia la detalii, programul de lucru prelungit si calitatea serviciilor oferite sunt atu-urile care au transformat The Bar-Beauty Salon intr-o locatie de top din capitala.Centrul este mobilat art-nouveau, in nuante de alb, care ii confera grandoare si un aspect modern.

The Bar ofera clientilor consultanta gratuita, iar planurile de tratament sunt personalizate pe nevoile si particularitatile fiecarui client. Locatia inspira sanatate si frumusete, iar energia pozitiva a personalului se rasfrange si asupra clientilor. Printre persoanele care frecventeaza salonul se numara si jurnalisti, bloggeri si vedete autohtone, atrase de promptitudinea si profesionalismul intregii echipe, dar si de look-ul ZEN al salonului.

Beauty bar-ul este o locatie ideala pentru organizarea de evenimente si petreceri private sau corporate.

Clientii isi stabilesc intalniri de business sau cu prietenii la The Bar, locul ideal pentru a imbina utilul cu placutul. The Bar-Beauty Salon celebreaza in fiecare zi impreuna cu clientii sai stilul si frumusetea naturala! Detalii si programari la telefon: 0748 099 990, pe e-mail: promenada@nomasvello.ro, dar si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/TheBarBeautySalon/