Cum sa iti pregatesti tenul pentru un machiaj infricosator de Halloween

Indiferent daca de Halloween-ul acesta adopti stilul pin-up al anilor ’50 sau optezi pentru ceva mai infricosator, FOREO are raspunsul potrivit pentru pregatirea tenului, sub forma unui tratament inteligent al mastilor compatibile cu dispozitivul UFO.Alege sa iti pregatesti tenul cu ajutorul masitor activate UFO si al dispozitivului inteligent UFO chiar la tine acasa. Dispozitivul UFO si masca Matte Maniac activata de acesta, iti asigura protectia pielii chiar si in cazul celor mai majore transformari faciale pentru acest Halloween.Lumea tutorialelor YouTube ne-a permis sa ne transformam rapid in orice fantoma sau vampir chiar in confortul nostru de acasa, insa secretul pentru un machiaj reusit, care sa tina o perioada lunga de timp, consta in pregatirea pielii in mod corespunzator inainte de a il aplica.Tratamentul de 90 de secunde cu ajutorul dipozitivului UFO si a mastii Matte Maniac, nu numai ca asigura ca pielea ta este pregatita inainte de transformarile grele, dar ofera si o baza de machiaj perfecta.Formula Matte Maniac este o masca de purificare cu carbune care elimina excesul de sebum si impuritatile pentru a asigura o piele curata si proaspata. Folosit cu dispozitivul UFO, lumina cu LED albastra si Cryo-Therapie vei beneficia de un tratament facial de 90 de secunde, care va reduce la minimum porii si imperfectiunile pentru un aspect sanatos si cu senzatie de matifiere.Un amestec extrem de concentrat de ingrediente active, formula Matte Maniac fara ulei, foloseste puterea de purificare a carbunelui pentru o piele curata si sanatoasa.Carbunele atrage murdaria, uleiul si alte impuritati de pe suprafata pielii, indepartand usor toxinele. In același timp, lotusul de zapada si vraja extractului de alune ajuta la calmarea pielii minimizand aspectul porilor.Dar care este pretul pentru obtinerea unui ten sanatos si hidratat? Unul mic, dar perfect gestionabil de 99 lei pentru un pachet de sase masti Matte Maniac compatibile cu dispozitivul UFO, disponibil acum in magazinele Douglas si pe emag.ro