Importanta consultatiei in operatia de implant mamar

Te gandesti sa optezi pentru o marire a sanilor cu implanturi mamare? Aceasta este una dintre cele mai populare proceduri chirurgicale estetice care ajuta milioane de femei sa se simta mai increzatoare. In timp ce este un moment imbucurator, este normal sa te simti coplesita de informatii si sentimente legate de interventia chirurgicala. Ce chirurg ar trebui sa aleg? Implanturile saline sau cele siliconice sunt potrivite pentru mine? Cat timp va dura recuperarea? Este aceasta alegerea potrivita? Ne explica pe larg doctor Ovidiu Grecu, chirurg esthetician.

Pacientii sunt adesea emotionati la prima consultatie cu medicul estetician. Insa, un medic bun va face imediat pacientul sa se simta in siguranta, inteles si ingrijit, si va raspunde la toate intrebarile pe care acesta le-ar putea avea. Consultatia pentru operatia de implant mamar este, poate, cea mai importanta etapa. Iar daca intelegi cum decurge o consultatie inainte de a merge la medic, te va ajuta sa fii mai increzatoare. Iata ce cuprinde o consultatie pentru augmentare mamara si cum sa te pregatesti.

Cum aleg chirurgul estetician?

Daca te consulti cu un medic de care nu esti complet sigura ca este potrivit pentru tine, petrece timp consultand si alti chirurgici esteticieni, pana cand vei simti ca ai luat decizia corecta. Este foarte important sa ai incredere in chirurgul tau estetician si echipa sa! Increderea o vei obtine la consultative, daca in urma explicatiilor primite decideti ca intr-adevar marimea si forma implanturilor recomandate de medic sunt exact ceea ce va trebuie pentru obtinerea unui rezultat predictibil maxim ca forma frumoasa.

Ce sa iei in considerare atunci cand alegi chirurgul estetician:

Formare si experienta

In timp ce orice medic plastician poate realiza o operatie de implant mamar, este foarte important sa alegi un chirurg estetician cu experienta specifica domeniului – chirurgia estetica a sanului. Nu evita sa adresezi intrebari cu privire la experienta profesionala si poti oricand solicita portofoliul de fotografii ”inainte si dupa” ale pacientelor, pentru a iti face o idee despre posibilele rezultate.



Calificare

Pentru a deveni certificat in chirurgie plastica si estetica este nevoie de multi ani de pregatire si de trecerea unui proces riguros de examinare. Astfel, un medic calificat se afla la cel mai inalt nivel de educatie, avand experienta necesara pentru a acorda ingrijirea corespunzatoare pacientelor in domeniul chirurgiei estetice a sanului.

Confort

Marirea sanilor este o procedura personala si sensibila, asadar, asigura-te ca alegi un chirurg care te face sa te simti confortabil cu acest proces. Ar trebui sa simti ca toate intrebarile tale au raspuns si ca totul se intampla pas cu pas. De asemenea, este important ca personalul medicului chirurg sa fie la fel de profesionist si prietenos pentru a te simti relaxata de la prima consultatie, pana la finalul tuturor etapelor.

Pregatirea istoricului medical

In cadrul consultatiei, chirurgul tau estetician va dori sa stie detalii despre istoricul tau medical, precum si despre obiectivele pe care le ai pentru interventia chirurgicala. Istoricul medical ofera informatii valoroase care il vor ajuta pe medic sa stabileasca daca augmentarea sanilor va fi sigura si eficienta. Unele informatii pe care le poti include sunt:

• Boli sau operatii anterioare

• Conditii medicale trecute sau prezente

• Medicamente pe care le luati in prezent

• Probleme anterioare cu anestezia

Se va dovedi foarte util sa notezi cateva dintre aceste informatii inainte de consultatie, astfel incat sa nu iti scape nimic. Chirurgul va dori, de asemenea, sa stie daca fumezi, bei alcool sau consumi orice droguri recreationale. Este foarte important sa raspunzi cu sinceritate la aceste intrebari, deoarece ar putea avea impact asupra sigurantei sanatatii tale.

Intelegerea optiunilor

Atunci cand vei discuta la consultatie cu medicul estetician despre operatia de implant mamar, vei descoperi ca exista numeroase decizii care trebuie luate atunci cand planifici o astfel de procedura. Cateva dintre alegerile pe care va trebui sa le faci inainte de interventia chirurgicala includ:

Tipul implantului

Majoritatea chirurgilor utilizeaza si recomanda implanturile saline sau siliconice, Fiecare implant are propriile avantaje si dezavantaje. Implanturile saline constau in ”cochilii” de silicon care sunt umplute cu o solutie salina sterila, dupa ce implantul a fost introdus in tesutul mamar. Implanturile siliconice au, de asemenea, o carcasa din silicon care este pre-umpluta cu un silicon semi-solid. Astazi exista si implanturi de gel coezive, cunoscute sub numele de implanturi ”gummy bears”, care tind sa arate si sa se simta mai mult ca tesutul mamar natural.

Dimensiunea si forma implantului

Implanturile vin intr-o gama larga de dimensiuni, pentru a se potrivi oricarei marimi si forme a sanilor. Exista implanturi rotunde si implanturi anatomice, care iti permit sa personalizezi noul aspect pentru indeplinirea obiectivelor estetice.

Fiecare san are implantul sau!

Vei discuta impreuna cu chirurgul tau estetician, in cadrul unei consultatii, toate detaliile pentru cea mai potrivita alegere in directia unui rezultat predictibil care sa te satisfaca pe deplin.

Plasarea implantului

Implanturile pe care le alegi pot fi plasate in doua moduri diferite in functie de caracteristice anatomice ale fiecarei paciente. Unele paciente prefera sa aiba implanturile plasate pe partea anterioara a muschiului toracic, in spatele tesutului mamar. Aceasta plasare este buna pentru pacientele cu tesut mamar dezvoltat. Implanturile mamare mai pot fi plasate sub muschii pectorali si sub alte tesuturi numite fascii.

Introducerea implanturilor mamare

Inciziile pentru interventia chirurgicala de augmentare mamara pot, de asemenea, varia. Acestea pot fi:

Periareolar – incizia se realizeaza in jurul areolei

Santul submamar – incizia se realizeaza sub san, in dreptul pliului natural

Transaxilar – incizia se realizeaza la zona axilei

Fiecare tehnica depinde de tipul de implant ales, de preferinta chirurgului si/sau a pacientei, dar toate aceste lucruri vor tine cont de caracteristicile particular fiecarui caz. Intelegerea si pregatirea din timp a perioadei de vindecare dupa interventia de augmentare mamara este foarte importanta, de asemenea. De aceea, in timpul consultatiei cu mine si echipa mea determinam particularitatile fiecarei situatii si cream un program de ingrijire post operatorie, astfel incat sa va puteti organiza personal si profesional pentru cea mai buna recuperare.