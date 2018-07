B.U. lansează noua gamă B.U. in Action ZERO%, pentru ca tu să fii întotdeauna câștigătoare

Gata cu urmele de deodorant pe hainele tale preferate, pentru că noile deodorante B.U. in Action Zero% sunt concepute pentru a avea grijă de tine, de pielea ta și de hainele tale. În plus, noua formulă este concepută cu 0% săruri minerale, 0% alcool și 0% clorhidrat de aluminiu. Pentru ca tu să te simți confortabil, poți alege Invisible Deodorant, cu capsule parfumate care se activează la contactul cu transpirația pentru a întări sentimentul de prospețime. Sau poți opta pentru Roll On, conceput cu Malodor Control Neofresh Technology, ce are grijă de starea ta naturală de prospețime, până la 48 de ore.

Fii fără grijă, pentru că le vei putea folosi chiar și după epilare. Acestea calmează și netezesc pielea, iar tu te vei simți gata de acțiune. În plus, sunt concepute pentru a nu lăsa urme albe pe piele sau pe haine, chiar și atunci când te îmbraci imediat după aplicare.

Ce e și mai important? Formula Protecție & Îngrijire a deodorantelor B.U. in Action Zero% mențin flora naturală a pielii. Astfel, acestea împiedică dezvoltarea și proliferarea bacteriilor nocive, în timp ce bacteriile bune sunt protejate.

Câștigă premii cool cu B.U.

Surprizele nu se opresc aici! B.U. in Action Zero% te premiază în mod amuzant și creativ. Te așteptăm pe cubuesticastigatoare.ro să jucăm X și 0%, iar tu poți câștiga unul dintre premiile săptămânale - adică accesorii utile pentru sport și produse B.U. in Action Zero% sau chiar marele premiu: o bicicletă MTB DHS.

Trăiește vara în ritmul tău și fii fresh, pentru că B.U. In Action Zero% este deodorantul în care poți avea încredere!





