Cum arată cea mai sexy bunică. Oamenii o confundă cu fiicele sale

Atunci când Yarrellys Ruiz, în vârstă de 38 de ani, iese în oraș alături de fiicele ei, Sameshley, 23 de ani, și Latishka, 21 de ani, este imposibil să treacă neobservate.

Cei care le admiră frumusețea sunt șocați să afle că Yarrellys este mama fetelor, dar și că este de asemenea și bunica a două nepoțele, una de trei ani și cealaltă de două luni.





Yarrellys, care este consilier juridic, susține că deși are o relație cu un bărbat în vârstă de 34 de ani, pe nume Francisco, este adesea curtată de bărbați de vârsta fiicelor sale.





"Oamenii cred că sunt mai tânără, că am 20 și ceva de ani. Ei cred că nepoatele mele sunt copiii mei. O mulțime de tipi tineri îmi trimit mesaje pe Instagram și Facebook. Îmi spun că sunt frumoasă și nu le vine să creadă când le zic că am fiice de vârsta lor", declară femeia.





Deși iubește postura de mamă și bunică tânără, viața nu a fost întotdeauna ușoară pentru Yarrellys, care mai are un fiu în vârstă de 16 ani. Aceasta a rămas însărcinată la vârsta de 16 ani și a fost atât de îngrozită de reacția familiei la aflarea veștii încât i-a anunțat printr-o scrisoare. Fiica sa, Sameshley, a procedat la fel 19 ani mai târziu, când a rămas la rândul său însărcinată.





"Oamenii judecă adesea mamele tinere și presupun că viața lor va lua o turnură negativă. Dar le-am demonstrat contrariul. Am terminat școala, mi-am luat o casă, am avut două joburi și am făcut facultatea. Am făcut ce trebuia și îmi doresc asta și de la copiii mei", a spus Yarrellys.

"Fiicele mele sunt mame grozave. Amândouă au locuințele lor și fac tot ceea ce pot pentru a le oferi o viață bună copiilor lor", a mai spus femeia.





Deși iubește viața de familie, Yarrellys, care s-a despărțit de tatăl copiilor ei, spune că nu este o bunică tipică.





Bunica, care lucrează part-time ca makeup artist, încearcă des look-uri noi și este un mare fan al rujurilor roșii și al machiajului de tip smoky eyes.





În ciuda faptului că știe multe despre cosmetice, aceasta nu folosește foarte multe produse de îngrijire pentru tenul său. "Nu îmi place să folosesc produse cosmetice pentru îngrijirea tenului pentru că pot conține chimicale periculoase. Nu am un ritual anume de îngrijire, dar folosesc uleiul de cocos pentru piele în fiecare zi și extract de hamamelis (witch-hazel) pe post de tonic, pentru că sunt naturale", susține femeia în vârstă de 38 de ani.





Yarrellys recunoaște că a apelat la o procedură de mărire a buzelor prin injectare de filler, la începutul lui 2018. De asemenea, aceasta mai spune că o dată la șase lungi își face injecții cu botox, dar care au scopul de a preveni migrenele cronice cu care se confruntă.





"Îmi fac o injecție o dată la șase luni, între sprâncene. Este pentru migrene și nu are legătură cu beneficiile estetice. Știu că mă ajută să par mai tânără, dar nu acesta este motivul pentru care le fac", spune Yarrellys, potrivit dailymail.co.uk.