Tudor Chirilă este antrenor în sezonul 8 Vocea României! Provocarea continuă: ghici cine vine la Vocea!

De câteva zile a apărut cel de-al doilea scaun perfect gadgetat pentru un antrenor puțin agitat de la Vocea României! Tetiera telescopică, centura de calitate, butonul armat și propulsia cu reacție sunt indiciile în spatele cărora se ascunde al doilea antrenor, Tudor Chirilă.

Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul Știrilor PRO TV de dimineață, unde Tudor a fost invitat și a vorbit, împreună cu Andreea Marinescu și Mihai Dedu, despre noul sezon al celei mai tari competiții a vocilor și despre faptul că rămâne în echipa show-ului.



”Vocea României este un show care oferă mereu surprize și asta vine din structura acestui format, care are de toate, are poveste, are tensiune, are muzică, cel mai important, și are mereu voci diferite, de la sezon la sezon. Cred că toate echipele mele de până acum au avut voci diferite și de fiecare dată când am reușit să fac momente bune, nu le-am făcut cu voci asemănătoare. Totodată, surpriza continuă este extrem de importantă pentru mine, pentru că eu mă plictisesc destul de repede, de obicei, și atunci trebuie să fac lucruri care să mă țină în priză. Vocea României, din punctul ăsta de vedere, nu-ți oferă niciodată rutina. Noul sezon aștept să mă surprindă la fel de tare ca cele de până acum și o să încerc să fac ce am făcut de fiecare dată: momente bune și să pun în valoare voci frumoase, puternice. Pentru mine este o bucurie și faptul că pot să promovez un tip de muzică ce mă reprezintă și ce-mi reprezintă și gusturile muzicale.

Și îi spun bine ai venit Irinei. Să avem un sezon de neuitat!”, a spus Tudor Chirilă.



Este cel de-al cincilea sezon în care Tudor Chirilă ocupă scaunul de antrenor la Vocea României. Tudor a creat momente memorabile în fiecare sezon, a făcut alegeri muzicale surprinzătoare și a reușit să uimească telespectatorii cu fiecare apariție a sa în show. A fost întotdeauna apropiat de concurenții din echipa sa, iar trei dintre aceștia, Tibi Albu, Cristina Bălan și Teodora Buciu, au câștigat marele trofeu și l-au făcut extrem de fericit pe antrenorul lor.



Irina Rimes și Tudor Chirilă sunt primii doi antrenori din noul sezon Vocea României

