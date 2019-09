Sezonul 4 Vedeta populară, din 13 octombrie la TVR 1

Alături de echipa ei, Iuliana Tudor a început filmările pentru sezonul 4 Vedeta populară. Cel mai îndrăgit spectacol concurs dedicat talentelor din folclor românesc revine în grila TVR 1 cu muzică bună şi cu noi interpreţi dornici să devină Vedeta populară.„Am avut o vacanţă foarte frumoasă, dar mi-au lipsit atmosfera, energia din studioul nostru de la Vedeta populară. Abia am aşteptat să reîncepem filmările, să îi descopăr pe concurenţii noului sezon, să le admir costumele extraordinare, din toate zonele ţării, să văd ce cântece au cules şi vin să prezinte în faţa juriului şi a publicului, dar şi cu ce mari interpreţi ai muzicii noastre populare îşi doresc să cânte în duet. Din 13 octombrie ne revedem la TVR 1!” este mesajul Iulianei Tudor pentru telespectatori.„Sezonul 4 Vedeta populară îmi reconfirmă faptul că tot mai mulţi tineri vin către folclor şi nu doar din dorinţa de a cânta sau a face din asta o profesie, ci şi pentru a demonstra că sunt buni cunoscători ai tradiţiilor, ai obiceiurilor din zonele pe care le reprezintă. Ba mai mult, au dezvoltat preocuparea pentru folclor în zona academică, în marea lor majoritate concurenţii noştri fiind studenţi sau absolvenţi ai academiilor de muzică din Bucureşti sau din ţară. Mă bucur să constat, ca realizator, că tinerii lasă hainele cool şi aleg straiele tradiţionale, pe care le-au purtat bunicii lor sau pe care le-au descoperit, poate, prin ştiu eu ce ladă de zestre şi le prezintă în scenă. Prin ei, lucurile acestea nu se vor pierde niciodată!”, a adăugat Iuliana Tudor, gazda şi realizatorul emisiunii Vedeta populară de la TVR 1.Şi în sezonul 4, juriul va fi format din interpretele de muzică populară Niculina Stoican şi Cornelia Rednic, realizatorul TV Elise Stan, Grigore Leşe – artist, doctor în muzică şi profesor la Facultatea de Muzică din Bucureşti şi poetul Mircea Dinescu, cu toţii gata să evalueze noii concurenţi, între 16 şi 80 de ani, interpreţi amatori din folclorul românesc.„Îmi doresc să văd cât de intens şi de serios privesc toţi cei care vin aici, în faţa noastră, tradiţia”, ne-a spus interpreta Niculina Stoican, jurat la Vedeta populară de la TVR 1, chiar la începutul filmărilor pentru noul sezon. La rândul său, juratul Mircea Dinescu mizează pe revenirea la lucrurile simple şi definitive. La simplitatea de acum mii de ani. „Acea simplitate nu ar trebui dispreţuită. Există şi farmec, şi profunzime în simplitate. Canalele de televiziune sunt invadate de muzică populară cam lălăită şi cam plicticoasă. Cei care sunt talentaţi ar trebui să facă puţin efort, să facă apel la inteligenţa artistică, să caute, nu trebuie să imite nimic. Cine e adevărat şi scormoneşte va găsi, precum căutătorii de aur. În folclorul românesc vechi se pot găsi pepite nemaipomenite!”.Interpreta Cornelia Rednic, de asemenea jurat la Vedeta populară, îşi doreşte ca în sezonul 4 să vină în faţa telespectatorilor concurenţi cât mai bine pregătiţi.„Mă bucură faptul că tinerii care cântă foarte bine şi care au reale şanse de a deveni vedeta populară au ocazia să-şi împlinească visul. Pentru că la Televiziunea Română, ei au o poartă deschisă de lansare!”, a spus Cornelia Rednic. Realizatoarea TVR Elise Stan punctează: „Spre surprinderea noastră, nu doar tinerii sunt cei care performează, am avut prilejul să întâlnim şi oameni care nu au avut în tinereţe şansa să dea măsura talentului lor şi iată, au această posibilitate acum, la a doua tinereţe sau la vârsta senectuţii”.„Am urmărit cu plăcere reluările de la Vedeta populară, să văd ce se vorbeşte în emisiune. Se spun lucruri bune şi foarte bune. Trebuie un pic să îmi reconsider atitudinea, eu sunt perceput ca juratul cel rău... Pentru concurenţii slabi, eu sunt ăla rău. Ei trebuie să se teamă de ei. Cei care vin nepregătiţi la concurs trebuie să se teamă de ei, nu de Grigore Leşe! Unii zic că aş fi un tip dificil, uşor iritabil, încrezut şi pus pe contrazicere. Acest fel de a fi traduce nu un orgoliu, ci conştiinţa reală a propriei valori, precum şi exigenţa mai pronunţată faţă de oamenii care au legătură cu muzica şi faţă de comportamentul uman în general”, a declarat juratul Grigore Leşe.Craiova, Caransebeş, Cluj-Napoca, Bistriţa, Iaşi, Constanţa şi Bucureşti au fost oraşele pe care Iuliana Tudor şi echipa emisiunii Vedeta populară le-au colindat în această vară pentru a-i găsi pe cei mai talentaţi interpreţi de muzică populară amatori.Acum a venit momentul ca interpreţii selectaţi să dea proba talentului lor în faţa juriului şi a publicului larg. Din acestă săptămână, echipa emisiunii a început înregistrările pentru spectacolul concurs Vedeta populară.Orchestra Naţională Valahia, a Primăriei Captalei, susţinută de Creart rămâne alături de concurenţi în intepretările live din show şi în sezonul patru, în timp ce actorii Lucian Ghimişi şi Dan Clucinschi, coprezentatorii Iulianei Tudor în show, caută să le tempereze emoţiile şi să ne dezvălie mai multe despre ei.După numai trei sezoane, Vedeta populară a ajuns una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite emisiuni din România. Garanţie pentru folclorul de calitate şi continuator al tradiţiilor, emisiunea de divertisment a TVR 1 a devenit scenă şi rampă de lansare pentru românii talentaţi. Alexandra Chira, din Sălaj, este câştigătoarea primului sezon Vedeta populară, difuzat în 2017. Un an mai târziu, două sezoane ale concursului dedicat talentelor din muzica populară românească au fost câştigate de Cătălina Rotaru, reprezentând Bucovina - cea de-a doua ediţie şi Mihai Teacă, din Braşov şi bistriţeanul Vlăduţ Sărmaş - în al treilea sezon. Finalele concursului Vedeta populară au clasat, de fiecare dată, TVR 1 în top 3 al celor mai urmărite posturi tv, telespectatorii aşteptând cu nerăbdare să afle care sunt cei mai talentaţi interpreţi de folclor de la noi, confirmaţi la Vedeta populară.