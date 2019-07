S-a sunat! Vine Profu`! PRO TV va difuza un nou serial în această toamnă!

În această toamnă, PRO TV lansează un nou serial: Profu`. Un profesor nonconformist depășește rutina de predare și își pune astfel amprenta pe educația elevilor lui dintr-o clasă cu probleme. Provocările cu care aceștia se confruntă sunt reprezentate de problemele întregii generații de adolescenți din zilele noastre, iar Profu` le va aborda într-o manieră comică.În timp ce toți ceilalți profesori și-au pierdut speranța că cineva ar putea îmbunătăți performanța elevilor dintr-o anumită clasă, personajul Mihai Iacob (Mișu), un profesor de fizică, chimie și sport acceptă provocarea. Prin metode neconvenționale, el va încerca să-i apropie pe liceeni de studiu, dar le va fi și sprijin în problemele cu care aceștia se confruntă cel mai des: dependența de substanțe interzise, bullying, discriminare sau sarcini nedorite.Rebel și carismatic, Mișu e ca un magnet pentru elevii cu probleme. Prin metode mai puțin ortodoxe de predare și rezolvare a problemelor, Profu` reușește să depășească toate situațiile ciudate la care e expus. Mai mult, această abordare câștigă inimile elevilor pe care-i îndrumă.Mișu nu este doar un simplu observator și consultant în dramele celorlalți, ci își trăiește și propria pasiune atunci când Ana Casian, un nou profesor în liceu, intră sub radarul său. Întreaga existență a lui Mișu va fi dată peste cap, deoarece relația lor evoluează cu viteza luminii, de la iubire până la ură și invers.Profu` este o comedie dramatică, adaptată după serialul ”Der Lehrer”, difuzat în Germania și Ungaria, sub licență Sony.Cunoscut pentru rolurile din numeroase filme și seriale de televiziune precum ”Despre oameni și melci”, ”Cealaltă Irina”, ”Cea mai fericită fată din lume”, ”Hârtia va fi albastră”, ”Marilena de la P7”, ”California Dreamin'”, ”Sieranevada”, ”Două lozuri” ”Octav”, ”Deschide ochii”, ”De ce eu?”, ”Moromeții 2”, ”Umbre” sau ”Rămâi cu mine”, actorul Andi Vasluianu este cel care va juca rolul profesorului Mihai Iacob.”Ce m-a atras la proiectul acesta a fost exact chestia asta educațională: pe lângă umor, mulți puștani se vor regăsi în problemele pe care le vom atinge, se vor oglindi în ceea ce se întâmplă în serial, pentru că Profu’ încearcă să-i ajute chiar și în afara școlii. Asta mi se pare extrem de atractiv! Cei care vor urmări Profu’ vor putea spune: < >. Fiecare dintre noi are un profesor care i-a rămas în suflet pentru că s-a implicat mai mult. Astăzi, la filmări, am stat cu puștii din cast și am înțeles cât de frumoși sunt, ce visuri, ce căutări au și-mi imaginam cum ar fi să fiu profesorul lor pe bune, nu doar în serial. Sunt sigur că aș învăța mai mult eu de la ei decât ei de la mine”, a spus Andi Vasluianu.Rolul Anei Casian va fi interpretat de Aida Economu, actrița pe care românii o știu din producțiile ”Eu când vreau să fluier, fluier”, ”București NonStop”, ”Minte-mă frumos în Centru Vechi”, ”Umbre”, dar și din serialul ”Triplusec”.”Este pentru prima dată când joc rolul unei femei < > într-un serial de televiziune.O tânără profesoară de Limba Română, cu mult șarm și umor, crescută și educată într-un mediu burghez, aterizează la catedra unui liceu industrial. Pe lângă tot felul de probleme pe care le întâmpină cu elevii și sistemul, principala ei < > devine Mișu, profu` rebel și bărbatul fermecător care reușește să o scoată din zona de confort. Este un rol distractiv, dar serios și sunt foarte fericită să fac parte din această producție”, a spus Aida Economu.Serialul Profu` va fi difuzat în această toamnă, la PRO TV.