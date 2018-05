Paula Seling poarta pe scena costume facute manual de mama ei

Paula Seling si-a petrecut weekend-ul pe scena. Baia Mare, Alba Iulia si Satul Mare sunt cele trei orase in care artista a cantat. Ziua de Rusalii a prins-o la Alba Iulia.

Alaturi de Nicolae Furdui Iancu alături de grupul Crai Nou, Iuliana Tudor, Radu Fornea si Proiect K1,Tuan, cărora li se alătură violonistul Daniel Lazăr, actorii Vlad Rădescu și Sorin Francu, cantareata s-a implicat pentru realizarea unui spectacol unic, pentru unitate, pentru prietenie, pentru România. Toți românii sunt invitați să se bucure de un show de excepție, în care valoarea spirituală a cuvântului și a marilor cântece ale neamului românesc va găsi neașteptate reverberații în contemporaneitate.



Paula : "Am primit cu mare bucurie propunerea de a fi parte dintr-un spectacol care își propune, dincolo de partea muzicală și de divertisment, să reamintească momente importante din istoria poporului român, cele de cumpănă, care au trasat direcția spre ceea ce suntem noi azi. E o oportunitate rar întâlnită aceea de a te afla la intersecția între divertisment și educație, ocazie pentru care le mulțumesc celor de la K1 și în mod special lui Radu Fornea și Andreei Fornea, inițiatorilor acestui proiect care, cu sprijinul Teatrului Excelsior și al Primăriei Capitalei, au reușit să creeze un spectacol inedit, memorabil și de mare însemnătate pentru toți cei prezenți"





Cantareata a purtat in acest turneu o colectie impresionanta de costume populare.

In bagajul ei, la loc de ciste, au fost puse costume facute manual de mama ei."Sunt bucuroasă să pot purta niște costume care reprezintă o combinație originală între linii și motive populare și tendințe moderne. Am regăsit această combinație în colecțiile Zestrea ale Lilianei Țuroiu pe care, uneori, le port în aceste spectacole, uneori port Ii foarte vechi, unele din Maramureș, altele primite de la prieteni sau cunoștințe care stiu cat apreciez aceste obiecte vestimentare, alteori costumele făcute manual de mama mea, din zona Chioarului. Sunt foarte mândră să am originile in Maramureș intr-o zonă în care oamenii trăiesc după niște reguli simple și stricte, dau totul pentru familie și pentru lucrurile in care crezi. Traditiile, prietenia, omenia, sunt lucruri mari și cred că le-am moștenit și