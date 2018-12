Paula Seling, Nico și Vlad Miriță, printre invitații speciali în concertul ”Iarna spune povești”, prezentat de Big Band-ul Radio

Cele mai cunoscute și mai îndrăgite colinde românești și cântece internaționale de Crăciun și câteva dintre cele mai apreciate voci ale momentului își dau întâlnire pe scena Sălii Radio într-un concert extraordinar de Crăciun prezentat vineri, 21 decembrie (19.00), de Big Band-ul Radio!

Sub titlul ”IARNA SPUNE POVEȘTI” – care este de altfel și titlul piesei compuse de Andrei Tudor, pe care o veți asculta în concert – evenimentul reunește pe scena Sălii Radio o suită de invitați speciali. Îi veți aplauda pe Paula Seling, Nico, Vlad Miriță, tânăra soprană Maria Țarălungă, Corul de copii ”Sunetul Muzicii” (condus de Cristina Manoliu) și Grupul vocal ”Acapella” (condus de George Miron). Evenimentul extraordinar de Crăciun se va derula sub bagheta a doi dintre cei mai cunoscuți dirijori și compozitori români dedicați în special muzicii pop: Ionel Tudor și Andrei Tudor.



În programul serii veți asculta piese ca: The First Noel, It's Beginning to Look a lot Like Christmas, Moș Crăciun, Adeste Fideles, Let it Snow, Have yourself a Merry Little Christmas, Silent Night ș.a.



Concertul din 21 decembrie încheie prima parte a stagiunii de concerte 2018-2019 de la Sala Radio, trei luni care au însemnat numeroase evenimente speciale: RadiRo – Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio, Concert Radio România 90 de ani, concertele dedicate Centenarului României ș.a.



Primul concert al Noului An va avea loc pe 16 ianuarie 2019 și îl va avea ca protagonist pe violonistul ALEXANDRU TOMESCU. Concertul 100% Haydn prezentat de Orchestra de Cameră Radio se va derula sub bagheta unui invitat special : LADISLAU HORVATH, concertmaestru al prestigioasei orchestre italiene Maggio Musicale Fiorentino.



Printre invitații speciali pe care îi veți aplauda anul viitor pe scena Sălii Radio se numără dirijorii CRISTIAN MANDEAL, TIBERIU SOARE, NICOLAE MOLDOVEANU, GABRIEL BEBEŞELEA, SASCHA GOETZEL ș.a.

și soliști de talie internațională precum tânăra pianistă SÎNZIANA MIRCEA - aplaudată în 2016 în celebra Carnegie Hall din New York – și pianistele ALEXANDRA DARIESCU și LORENA ŢECU, violoncelistul MARIN CAZACU ș.a.