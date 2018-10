Soprana pop opera,Ianna Novac lanseaza piesa „Romania”, piesa compusa si facuta celebra de cantautorul Adrian Daminescu. Ianna propune o versiune proprie a acesteia. „Este o onoare pentru mine sa cant aceasta piesa, ba mai mult sa o pot adauga in repertoriul meu si tin pe aceasta cale sa-i multumesc domnului Daminescu pentru aceasta posibilitate si bucurie de a-mi permite sa cant aceasta piesa compusa de el.Eu iubesc si am iubit mereu aceastra piesa si atunci mi-am dorit enorm sa faca parte din cadrul proiectului „Romania in Sarbatoare”, a declarat artista.



Ianna Novac, cu ocazia Centenarului Marii Uniri a adus pe scenele din Romania un proiect intitulat "ROMANIA IN SARBATOARE" spectacol ce se bucura de un mare succes ajungand deja in foarte multe orase din tara, spectacol doar cu muzica romaneasca si din Basarabia pentru iubitorii culturii si traditiilor romanesti.

Spectacolul contine repertoriu cu cele mai reprezentative cantece pentru ambele maluri ale Prutului (solista fiind originara din Basarabia), unde muzica Mariei Tanase va rasuna pe aceeasi scena cu muzica lui Ion si Doina Aldea Teodorovici , pe versurile lui Grigore Vieru,Dumitru Matcovschi,Adrian Paunescu, dar si a altor artisti care au facut unirea prin muzica.

Cu ocazia Centenarului, Ianna Novac, urmareste promovarea culturii si a traditiilor folclorului romanesc, dar si dorinta de a arata ca in Romania si Republica Moldova bate aceeasi inima.