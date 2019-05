Ia startul unei veri senzaționale alături de Ronan Keating la Teleferic Grand Summer Event

”Words...and words are all I say”....Vă aduceți aminte de acest cântec al celor de la Boyzone? Ați dansat pe el? Punem pariu că da.

Ei bine, atunci luați aminte: avem super vești pentru iubitorii de muzică bună.





Pe 29 iunie, RONAN KEATING, solistul trupei BOYZONE, vine sa cânte și să ne încânte.

Unde, ce și cum? La Teleferic Grand Hotel în Poiana Brașov.

Atunci vafi motiv de sărbătoare și de mare petrecere.

Irlandezul Ronan Keating ne-a intrat demult la inimă.

Muzica lui ne-a fermecatserile, petrecerile și durmurile către munte și mare.

Nu vom putea uita niciodată hituri precum “When You Say Nothing at All”, care a devenit și mai celebru grație filmului Notting Hill (cu Julia Roberts și Hugh Grant), “Life Is a Rollercoaster”,”The Way You Make Me Feel” și “Lovin’ Each Day “ .Te-am convins, da?

Drumurile tale trebuie să treacă musai prin Poiană în ultimul week-end de iunie.





Te așteptăm la Teleferic Grand Summer Event să iei startul unei veri senzaționale alături de Ronan Keating.

Vei avea parte de un week-end de neuitat pentru cea mai cool vară a ta.

Începi vineri, 28 iunie, în cadrul unui bufet de bun venit cu muzica live.

Continui apoi sâmbătă cu mic dejun regal, prânz a la carte și cină festivă cu SUPER CONCERT Ronan Keating.

O să ai ce povesti!

Duminică, te bucuri de un brunch imperial și de un late checkout.

Teleferic Grand Hotel te așteaptă ca să te încarci cu natură.Cu verde.

Și cu miros de brad.

Aflat în mijlocul pădurii, hotelul emană o atmosferă aparte, care te îmbie să trăiești mai bine. Mai senin. Mai fericit.

Un mix de clasic și elegant împrumutat de la natura pentru ca TU să poți să lași grijile deoparte.





Contăm pe tine! Vino, în week-end-ul 28-30 iuniela Teleferic Grand Summer Event!