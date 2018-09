Hohote de râs și aplauze la finalul proiecției de gală a comediei “Povestea unui Pierde-Vară”

O seară cu multe zâmbete, voie bună și vedete care au pășit pe covorul roșu, la lansarea comediei românești “Povestea unui pierde-vară”. Pavel Bartos, Tudor Giurgiu, Ioana Flora, Dana Rogoz, Iulia Rugină, Tudor Istodor și Raluca Aprodu, Irina Maria Mohora, Ioana Ginghină, Elvira Deatcu, Gojira, Ana Odagiu, Oana Zamfir, Andreea Marinescu, Dorian Boguță, Cătălin Mireuță, Valentin Gora și Doru Antoniesi (ex-Divertis) și multe alte personalități din cinematografia românească le-au fost alături lui Paul Negoescu și echipei sale la premiera de gală a celei mai așteptate comediei românești din această toamnă.

La debutul proiecției sala de la Cinema Pro era plină și, în timp ce acțiunea se desfășura, hohotele de râs nu au contenit. “A fost o seară în care am avut toți prietenii aproape. Ne-am amuzat împreună și am trait “Povestea unui pierde-vară”, la mijloc de toamnă. Sunt foarte încântat de reacția publicului și, mai ales la final, îmi place să văd oameni ieșind din sala de cinema cu zâmbetul pe buze. Înseamnă că am reușit să schimbăm ceva în ei”, spune regizorul Paul Negoescu.



Mult umor, un bărbat la 40 de ani prins între atracția către tinere și posibilitatea unei relații mature și un București luminos. Sunt doar câteva dintre atributele comediei “Povestea unui pierde-vară”. „Petru a reușit, și de această dată, să provoace hohote de râs. E un personaj care mi-a plăcut tare mult. Și mă bucură nespus reacția oamenilor. Am sentimentul că mulți bărbați se regasesc în el și multe femei l-au întâlnit măcar o dată în viață”, spune amuzat Alexandru Papadopol.



Realizatorii succesului de box-office din 2016 “Două lozuri” revin din 21 septembrie în cinematografe cu “Povestea unui pierde vară” și promit o porție sănătoasă de zâmbete și bună dispoziție.



Filmul va avea și un turneu național în timpul căruia actorii și regizorul vor ajunge în 17 orase din țară. Filmul va avea proiecții în rețeaua Cinema City. Pe 20 septembrie “Povestea unui pierde-vară” are premiera la Constanța si Suceava. Echipa care a lucrat la “Povestea unui pierde-vară” ajunge vineri, 21 septembrie, la Botoșani, dar si la Muzeul Țăranului din București în cadrul Nopții Albe a Filmului Românesc. Pe 22 septembrie arădenii și timișorenii șe întâlnesc cu Alexandru Papadopol și Paul Negoescu, iar pe 23 septembrie actorii si regizorul vor fi în fața publicului de la Cluj.

Turneul de promovare al comediei “Povestea unui pierde-vară” continuă pe 24 septembrie la Iași, 25 la Râmnicu Vâlcea și Pitești, 26 la Ploiești, iar pe 28 septembrie are loc întâlnirea cu cinefilii din Piatra Neamț.Filmul este distribuit de Ro Image 2000 iar trailer-ul oficial al filmului poate fi urmărit pe https://www.youtube.com/watch?v=M9WR9Ug7JpA&t=12s