Fedde Le Grand, Dub FX, Boris Brejcha, Offenbach și Marius Moga au creat muzică în Studio Bus-ul UNTOLD SESSIONS by DeMoga Music

Pentru al doilea an la rând, proiectul-premieră UNTOLD SESSIONS by DeMoga Music a făcut furori timp de patru zile și patru nopti la Untold Festival. Primul Studio Bus din lume prezent la un festival de muzică a devenit hub creativ pentru mai bine de 30 de artiști și autori naționali și internaționali, care au compus peste 40 de piese alături de autorii și artiștii DeMoga Music, între 1 și 4 august, la Cluj.

Printre cei prezenți în Studio Bus s-au numărat Fedde Le Grand, Dub FX, Boris Brejcha, Irie Mafia, Ofenbach, Hi Levelz, Marcus Schulz, Andrew Meller, Scarlett de la Torre, Jack Perry, Eneli, Manuel Riva, Funkorporation, Mario Fresh, Lora, Vescan, Giulia, Speak, Ștefania, Noaptea Târziu, Coțofan, Jazzy Jo, Tobi Ibitoye și multi alții.



Artiștii au compus alături de Marius Moga, Ciprenko, ZADI, Irina Flow, Florian Rus, Mark Azekko, Bogdan Todor, Norya, cu totii artiști și autori în echipa DeMoga Music. Printre cei mai impresionați de proiect a fost muzicianul autralian DUB FX, care a mărturisit că a locuit șase ani într-un autocar pe vremea când era interpret de stradă și că simte că a venit acasă.



“M-am distrat foarte tare în autocar, am fost extrem de creativ și am înregistrat muzică și sunt foarte fericit de rezultat, sincer. Eu am trăit într-un autobuz pentru șase ani și am călătorit cu el pe când eram interpret de stradă și am avut studio și in autobuzul meu, așa că pentru mine s-a simțit ca și cum aș fi venit acasă.”, mărturisește DUB FX.



Și, pentru al doilea an la rând, DJ-ul și producătorul francez Jack Perry a venit să compună în Studio Bus, încântat de vizita anterioară. "Experiența este incredibilă! Asta pentru că sunt foarte creativi.



Unul dintre momentele surpriză din cadrul Untold Sessions a fost bătălia în rime dintre Noaptea Târziu, Speak, Ștefania și Sebastian Coțofană. Aceștia au compus versuri pe loc și s-au provocat reciproc în cadrul unui concurs ad-hoc de rime și flow. Autocarul Untold Sessions by DeMoga Music, colored by OSKAR, a fost pregătit special pentru acest proiect. Izolat fonic, pentru a atenua vibratiile puternice ale festivalului, spațiul cuprinde un studio complet echipat și un lounge studio creativ, pentru a putea desfășura două sesiuni de creație în paralel.



"Îmi place! Nu mă așteptam să fie așa înăuntru", a mărturisit DJ-ul și producătorul de high-tech minimal, Boris Brejcha.

"Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că am scris o piesă bună împreună cu Marius și Scarlett", mărturisește Hi Levelz.Și producătorul de muzică Marcus Schulz a vizitat autocarul împreună cu toată echipa sa și s-a declarat încântat.“M-am distrat! Am avut un mic jam session înăuntru. A fost tare, am avut vibe și chiar a ieșit. Ador ideea!”, a declarat Marcus Schulz.Câștigătorul concursului DeMoga Music x UNTOLD, DJ-ul John Deeper, originar din Bistrița, a avut șansa de a compue muzică alaturi de autorii DeMoga Music și de invitații prezenți la Studio Bus. Autobuzul a stârnit curiozitatea și în afara domeniului muzical, printre vizitatorii Studio Bus-ului fiind si Mihai Petre, George Buhnici și Lorena Buhnici, Mihai Morar și Gina Pistol.