E MOMENTUL TAU! Stai alaturi de BONEY M si OTTAWAN!

50 de bucuresteni au ocazia sa stea langa celebra Liz Mitchell si la fel de celebrul Ottawan pe 28 octombrie cu ocazia concertului full band, mega show aniversar Boney M feat Liz Mitchel, original leader singer de la Sala Palatului!

Cei 50 care vor achizitiona bilete Meet & Greet, puse in vanzare la pretul de doar 150 de lei – achizitionabile prin iabilet.ro, vor avea acces backstage pentru a sta de vorba cu artistii, pentru a face o poza cu acestia, primind si un autograf! Acest bilet nu confera intrarea la spectacol!



Este o ocazie unica, artistii pregatind aceasta surpriza special pentru fanii din Romania!

28 octombrie, Sala Palatului



La 40 de ani de la momentul lansării, la 40 de ani de când continuă să se audă în boxe, în forma originală sau remixată, și să se descarce de pe site-uri specializate, hit-urile ”By the rivers of Babylon” și ”Rasputin” vor răsuna live pe scena Sălii Palatului în data de 28 octombrie. Va fi un mega show aniversar Boney M feat Liz Mitchel, original leader singer.



Când spui Boney M, nu vorbești de nostalgie sau doar de anii ‘70 ori ‘80. Muzica lor se propaga peste generații, iar hit-urile lor continuă să fie recunoscute și cântate de oamenii de toate vârstele, de pe întreg mapamondul. Au vândut mai mult de 150 de milioane de discuri şi s-au bucurat de succes mondial. Mai mult, trupa a facut istorie! În 1978, Boney M a fost prima trupă din Occident care a concertat în Uniunea Sovietică, Leonid Brejnev (fost secretar general al Partidului Comunist rus) acordându-le personal permisiunea. Tot staff-ul trupei a fost transportat cu patru avioane militare la Moscova unde au avut loc zece concerte. „Rivers Of Babylon“ a fost cea mai de succes piesă a trupei. La nivel mondial s-au vândut peste 4 milioane de single-uri. În 1979, când Papa Ioan Paul al II-lea a aterizat cu elicopterul în Irlanda, un milion de oameni au început să cânte piesa “Rivers of Babylon“, Farian susținând că, atunci, i s-a făcut pielea de găină.



La 40 de ani distanță, trupa (în formula sa făra fondator și în feat cu Liz Mitchell) călătorește și urcă pe scenă bucurând live sute de mii de oameni.

Întrebată care este secretul prin care muzica Boney M a rezistat probei timpului și schimbării enorme din industria muzicală, Liz Mitchell spune: “Cred că, din fericire, am evoluat odată cu timpurile și asta se datorează și tinerilor DJ. Ei sunt cei care pun muzica noastră în cluburi chiar și azi, cu remixuri și în original, în toate modurile în care se poate, astfel încât am trecut timpul. Asta ne-a ținut puternici. Întotdeauna au existat modificări în muzică, dar acestea s-au influențat mereu reciproc și asta contează.”



Boney M a însemnat: Liz Mitchell, Maizie Williams, Marcia Barrett și Bobby Farrell. Trupa a lansat 8 albume, între 1976-1985. Hit-urile sale au fost şi sunt fredonate pe toată planeta. Au stat în topurile muzicale luni în şir.

Între numeroasele succese ale trupei se numără: “Rivers of Babylon“, ”Rasputin”, “Brown Girl in the Ring”, “El Lute”, “Gotta Go Home”, “I’m Born Again”, “Bahama Mama”, “Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday”, “Daddy Cool” şi “Painterman”.



În actuala componență, Boney M feat Liz Mitchell va concerta la București, pe scena Sălii Palatului, în data de 28 octombrie. Vor răsuna toate hit-urile care i-au consacrat, printre care “Daddy Cool”,“Rasputin”, “Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday” sau “Brown Girl in the Ring”, într-un show live de două ore. În deschidere va fi Ottawan, celebru în toată lumea mai ales cu "D.I.S.C.O." și "Hands Up (Give Me Your Heart)".