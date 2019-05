E! explorează comedia prin noua serie DATING #NOFILTER ce are premiera pe 17 mai de la 22:00

Episoadele vor fi difuzate în fiecare vineri, două episoade de la 22:00, timp de cinci săptămâni

E! își dezvoltă grila de noapte cu 10 de episoade noi adunate într-o serie de comedie fără scenariu, pe tema întânirilor amoroase. Dating #NoFilter va începe vineri, 17 mai, de la ora 22:00!





De la Lime Pictures și All3Media America, Dating #NoFilter surprinde într-un mod proaspăt, amuzant și sincer scena întâlnirilor pentru generația actuală, modernă care știe ce înseamă swipe right. În fiecare episod de 30 de minute sunt invitate trei perechi de comedianți, care vor face comentarii savuroase în timp ce urmăresc oameni singuri ce au parte de cele mai ciudate, extravagante, unice sau surprinzătoare prime întâlniri. În timpul acestor întâlniri pe nevăzute comedianții își vor exprima părerea într-o modalitate unică, iar pe măsură ce analizează fiecare poveste de dragoste accidentală, aceștia adaugă savoare momentelor tensionate sau amuzante din timpul unor situații foarte reale.





Ei sunt comedianții:





Biniam (Ben) Bizuneh este scriitor, actor și comedian care și-a făcut debutul în televiziune cu Flophouse – Viceland iar recent a jucat în Culture Clash - FOX. Bizuneh este creator pentru Antidepressant for Black Folk și How To Be Broke. Biniam a scris și pentru Jimmy Kimmel Live! și a fost consultant pentru mai multe producții.





Cara Connors este un comedian în plină ascensiune. Ea este scenaristul, creatorul și personajul principal al seriilor Cara Cooks - CBC și Every BLANK Ever, o absolventă a conservatorului din Toronto. Credite primește și de la JFL42, Hot Tub with Kurt and Kristen, Winnipeg Comedy Festival, Sirius XM Top Comic, CTV, Tim Sim's Encouragement Award, Chicago Funny Women's Festival, She Devil Comedy Contest NYC, Toronto Sketchfest și CBC’s Laugh Out Loud.





Rocky Dale Davis este un comedian care a debutat în octombrie la EPIX ca parte a unei serii de stand-up denumită Unprotected Sets, produsă de Wanda Sykes. Rocky a aprut în producția lui Kevin Hart - Hart of the City pe Comedy Central și în showul Greatest Party Stories Ever la MTV. În 2017, Rocky a fost finalist la Laughing Skull Festival și Comic to Watch de la Conaco’s New York Comedy Festival. Rocky este o apariție obișnuită la The Comedy Cellar atât în New York cât și în Las Vegas, unde și locuiește.





Kelsey Darragh este un YouTuber, actriță și comedian care a captat atenția Americii după ce a devenit preferata fanilor de pe Buzzfeed cu segmentul Married vs.Single. Darragh a colaborat în mai multe producții BuzzFeed inclusiv If Netflix And Chill Were Honest, When You're A Girl Who Loves Food și When Drunk Food Is The Best Part of Going Out. Darragh este și vedeta serialului Harder Than It Looks.





Ben Evans este un comedian și actor localizat în Los Angeles. A aparut și în sezonul dou din Queer Eye - Netflix, emisiunea de comedie Funny You Should Ask, Plugged In de la Yahoo Screen și o serie de filme independente pe care nu are trebui să le urmărețti dacă este și bunica în cameră. Spear să fie recunoscut pentru talentul său în comedie decât pentru asemănarea cu jucatorul de baseball, Derek Jeter.





Zach Noe Towers este comedian de stand-up, actor și scriitor prezent în deschiderea RuPaul's Drag Race a organizat evenimente în toată America de Nord și gazdă și scriitor pentru seria digitală The Elite Daily Show de pe Go90 Network.





Nina Parker este co-prezentatorul smisiunii Nightly Pop și un correspondent pentru E! News care are apariții și în cadrul E! Daily Pop, E! News, Live From E! on Facebook și E! Live from the Red Carpet.Parker și-a început cariera în NBC în San Francisco înainte de a se muta în Los Angeles unde a ajutat la creșterea lui TMZ ca și vedetă, producător și manager de weekend pentru site-tul devenit show de televiziune. Nina Parker a avut numeroase apariții în calitate de expert în pop culture și în emisiuni ca The Wendy Williams show și The Talk și contribuitor pentru Access Live la NBC.





Dating #NoFilter este produs de Lime Pictures și All3Media America. Kate Little, Claire Poyser, Tim Pastore, Shauna Thomas, Ben Crompton și Sarah Tyekiff sunt producători exclusivi.





Noua noastră plăcere vinovată de la E! esteDating #NoFilter de vinery, 17 mai, de la 22:00. Urmărește #DatingNoFilter și @e_entertainment pe Twitter, Instagram, Facebook și YouTube.