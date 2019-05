Concert VAMA la Expirat

Un concert Vama este o experienţă specială.

Trupa şi-a obisnuit publicul cu spectacole în care contopirea artelor este firească.

Astfel, efectul generat de muzică, poezie, dans şi actorie este dublat de jocuri de lumini şi imagini video, care transmit simultan mesajul profund al pieselor semnate Vama.

Publicul, subjugat de magnetismul lui Tudor Chirila si al trupei, traieşte, vibrează şi iubeşte!

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag, Casa de Balet si pe terminalele Selfpay.Online, puteti plati cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.