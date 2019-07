E! difuzează vara aceasta seria FLIP IT LIKE DISICK despre Scott Disick și afacerea sa în domeniul imobiliar

Piața imobiliarelor de lux are un nou jucător – Scott Disick și echipa sa talentată, ce o include pe fosta vedetă pop devenită designer, Willa Ford.

E! se mută în cartierele luxoase și demarează renovări de lux cu noua serie Flip It Like Disick. Telespectatorii sunt invitați să urmărească viața personală și profesională a lui Scott Disick prin prisma noii afaceri în renovări de lux. Disick și-a descoperit pasiunea pentru renovări în urmă cu 5 ani când a cumpărat, renovat și vândut prima lui proprietate, cu un profit considerabil. Echipa este formată din: fosta vedetă pop reprofilată ca designer Willa Ford; cel mai bun prieten a lui Disick și partener în afacere, Benny Luciano; temperamentalul constructor Miki Moor și asistenta personală a lui Disick, Lindsay Diamond. Proiectele dezvoltate sunt complexe și diverse, proiecte unice pentru vedete și prieteni: camere de oaspeți, garsoniere, locul de joacă pentru copii de pe propietatea lui Kourtney Kardashian și un proiect ambițios de renovare a unei proprietăți foarte valoroase din Los Angeles. Primul sezon are 8 episoade difuzate duminica, de la 23:00, din 11 august, la E!





“Scott Disick este amuzant, imprevizibil și necenzurat,” a declarat Amy Introcaso-Davis, Executive Vice President of Development and Production, E! “Fanii lui Scott din Keeping Up with the Kardashians vor descoperi o nouă latură a lui în Flip It Like Disick, cea de antreprenor și designer, lider a unei echipe talentate și persoană de bază în momente dificile ce conduc către rezultate spectaculoase.”





“Sunt încântat să dezvălui pubicului latura mea profesională, pasiunea mea, adică investițiile imobiliare și renovările originale pentru prietenii mei vedete,” spune Scott Disick.“E! nu a mai avut un astfel de show. Este puțin diferit de programele pe care telespectatorii le așteaptă, dar cred că se vor distra și vor fi inspirați de echipa mea.”





Flip It Like Disick este produs de STXtelevision cu Tower 2 Productions și Ryan Seacrest Productions, producători executivi fiind Ryan Holcomb, Jason Goldberg, Lori Gordon, Scott Disick și Kris Jenner.





În România E! se găsește în oferta următorilor furnizori de televiziune: RCS-RDS (DIGI), Telekom România, UPC România, NextGen, Orange, Ines.