B.U.G. Mafia prezinta: Romanie, Fa Galagie! 2019 la Arenele Romane

Pe data de 8 iunie 2019, la Arenele Romane va avea loc “Romanie, Fa Galagie!”, festival urban prezentat de B.U.G. Mafia.

Alaturi de B.U.G. Mafia, afisul “Romanie, Fa Galagie!” 2019 ii va include pe El Nino, Killa Fonic, Nane, Nosfe, Chimie, Bad and Boujee. Aceasta va fi cea de a doua editie “Romanie, Fa Galagie!”, dupa show-ul concept produs de B.U.G. Mafia tot la Arenele Romane, in 2017, care i-a avut ca invitati pe Grasu XXL, CTC, Killa Fonic si DJ Oldskull. Pentru Tata Vlad, Uzzi si Caddillac, cei trei membri B.U.G. Mafia, “Romanie, Fa Galagie!” reprezinta o continua provocare:





"Cu prima editie de "Romanie, Fa Galagie!” ne-am dorit sa punem in scena cel mai spectaculos show de muzica rap din Romania, o productie la care am visat inca de cand am format trupa. I-am spus atunci #AlaGrav si a fost o provocare a noastra pentru noi insine. Credem ca ce s-a intamplat acolo, alaturi de #CeiMaiTariFani, a depasit toate asteptarile. Pana si pe ale noastre, si chiar suntem greu de multumit. Dar, ca orice oameni normali, am vrut mai mult, am vrut sa ducem evenimentul la urmatorul nivel. Asa am luat decizia de a continua "Romanie, fa galagie" sub forma unui festival. Ne dorim ca cei care vor fi acolo, alaturi de noi, atat fanii cat si artistii, sa aiba parte de o experienta deosebita de cea a unui concert obisnuit, incepand de la productia pe care o pregatim, pana la ce se intampla in afara scenei si la programul evenimentului - inca de la prima editie am vrut sa invitam nume despre care credem ca au ceva de spus in muzica urbana din Romania. Si vom proceda la fel in viitor."





Aftermovie "Romanie, Fa Galagie!" 2017 (Arenele Romane, outdoor)





In perioada de "early bird", biletele vor avea preturile de 69 de lei (Acces General), 109 de lei (Golden Ring, in fata scenei), respectiv 169 de lei (Premium, bilete ce includ loc in tribuna, acces prioritar si acces la bar VIP). De asemenea, tot incepand de vineri vor fi disponibile si pachete VIP, pentru cei care isi doresc o experienta aparte. Dupa etapa de early bird, biletele vor costa 79, 129, respectiv 189 de lei, iar in ziua evenimentului, la intrare - in limita disponibilitatii - 90, 140, respectiv 200 de lei.





Cei care doresc sa isi rezerve locul inainte de punerea publica in vanzare o pot face pana vineri, in cadrul FAN PRESALE-ului, folosind unul dintre codurile oferite de catre artistii din line-up-ul Romanie, Fa Galagie! 2019 pe rfg2019.bugmafiaoficial.ro.Primii 500 de fani care vor folosi codurile de FAN PRESALE vor avea acces la preturi speciale "wise bird": 59 de lei - Acces General, 99 de lei - Golden Ring, 149 de lei - Premium. De asemenea, 130 dintre fanii care isi achizitioneaza biletele in perioada de FAN PRESALE vor putea castiga partea artistilor din line-up postere si CD-uri cu autografe, acces prioritar Early Entry sau acces in backstage pentru meet & greet.





Acces nerecomandat persoanelor sub 15 ani. Evenimentul poate include elemente verbale sau vizuale ce pot fi considerate nepotrivite pentru minori. Recomandam ca persoanele sub 18 ani sa fie insotite de un adult. Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile incepand de vineri, 22 februarie pe rfg2019.bugmafiaoficial.ro, iaBilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea: Magazinele Flanco, Diverta, Carturesti, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C.Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara.





