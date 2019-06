A fost lansat CLATUU Alpha, tehnologia neinvazivă care elimină definitiv grăsimea chiar și din zonele dificil de tratat

Mulțumită tehnologiei avansate și a celor șapte noi tipuri de aplicatoare, tratamentul se derulează pe o durată mai scurtă, este mai intens și acționează pe suprafețe mai mari, dar și în zone de dimensiuni reduse, unde eficiența era până acum limitată.

CLATUU Alpha se adresează celor care vor să scape de depozitele de grăsime, nu au timp de sport, ori fac sport și au un regim de viață sănătos dar nu pot scăpa de anumite depozite încăpățânate de grăsime din zone precum abdomen, coapse, spate, picioare, deasupra genunchilor, axilă, brațe, linia sânilor, zona de sub fese.În plus, are rezultate excepționale și în a elimina bărbia dublă.