Bosquito canta alaturi de Goran Bregovic la Bucuresti pe 29 septembrie

Goran Bregovic si Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie la Arenele Romane in aer liber pentru a patra oara consecutiv.

La cererea publicului, artistul se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show magic!





Invitați speciali vor fi din nou băieții de la Bosquito alături de care Goran Bregovic a cântat și în anul trecut la Arenele Române dar si in primavara la Sala Palatului din București. Bosquito vor sustine un show extins de 60 de minute!





PROGRAM:





19:30 - Acces

20:00 - 21:00 - Bosquito (60 minute)

21:30-23:00 - Goran (90 minute)





Fondată de Radu Almășan în Brașov, la începutul anilor 2000, Bosquito a abordat un fusion de rock latin cu o gamă largă de influențe de la muzică țigănească, balcanică până la elemente simfonice și de hard rock. În perioada 2002 – 2006 au avut o serie lungă de piese care au ajuns pe prima poziție în topurile de specialitate din România. Trupa a lansat până acum 5 albume, Bosquito (2000), Sar scântei (2001), Cocktail Molotov (2003), Fărâme de soare (2004) și Babylon (2014). În perioada 2005 – 2011 trupa a concertat în SUA iar membrii săi au declarat că pentru ei acest fapt a fost unul recreațional. Tot în această perioada au lansat și piesa "Întuneric în culori" alături de Ovidiu Lipan Țăndărică iar apoi au revenit în România unde au cântat în deschiderea concertului Shakira.





Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni din Balcani, este un chitarist și compozitor originar din Sarajevo, Bosnia. Acesta s-a născut pe data de 22 martie 1950, într-o familie cu origini mixte: tatăl sau croat și mama de ginte sârbă. După ce părinții săi au divorțat, viitorul artist a rămas cu mama în Sarajevo. Cea mai mare parte din copilărie și-a petrecut-o la Școală de Muzică, studiind vioara. Paradoxal, instituția de învățământ a decis să îl exmatriculeze, pentru "lipsa de talent". La scurt timp după excluderea lui din școală, mama sa i-a cumpărat o chitară. La vârstă de șaisprezece ani a fost părăsit de cea care i-a dat viață, fiind îngrijit de câteva rude dornice să-l sprijine.





Goran a fost nevoit să-și poarte singur de grijă încă din adolescență, când a început să cânte muzică populară într-un bar din orașul Konjic. În 1971, Goran și un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au început să cânte într-o trupa numită "Jutro" (n.r. "Bună dimineața"). În această formulă, muzicianul a avut o mulțime de spectacole și a început să guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa și-a schimbat numele în "Bijelo Dugme" ("Butonul Alb").





În 1975, când se pregătea de cariera de profesor al ideologiei oficiale la aceea vreme, marxism-leninism, formația Bielo Dugme a câștigat popularitate în Iugoslavia.A renunțat la vocația de dascăl și a devenit idolul tinerilor și cel mai improtant star rock al țării sale. S-a retras din Bielo Dugme în anii '90, având la activ 13 albume vândute în șase milioane de exemplare. După zece ani de muzică rock, Bregovic a renunțat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a făcut cunoscut în întreagă lume: o combinație de ritmuri tradiționale balcanice, cu sonorități rock.





Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Hard Rock Cafe, Beraria H, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3) , Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si in Statiile de Plata SelfPay din toata tara.





Bilete la concerte, spectacole, teatru si standup

Lider in ticketing electronic in Romania. Peste 1 milion de bilete vandute pe an la concerte, evenimente, teatru si standup

iabilet.ro





Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.





Biletele au urmatoarele preturi:





- presale: 229 Lei categoria A, 129 Lei categoria B, 79 Lei categoria C

- in ziua concertului: 239 Lei categoria A, 149 Lei categoria B, 100 Lei categoria C





Harta Locatie: www.bestmusic.ro/harta-bilete.jpg





Categoria A: cu loc in tribuna sectoarele K si E, categoria B: fara loc in fata scenei, categoria C cu loc pe scaun sau fara loc (in picioare), in spatele Categoriei B, in Arena.





* Copiii cu varsta sub 2 ani au acces gratuit si trebuie insotiti de un adult posesor de bilet valid.





Locurile pe scaune se ocupa in ordinea sosirii la locatie, acestea neavand numere alocate.O serie de artisti invitati vor fi anuntati in curand. Concertul are loc in aer liber ! Consultati programul final al evenimentului pe Facebook sau pe bestmusic.ro cu 3 zile inainte de concert. Concertul are loc in aer liber. Pentru acest concert vor fi puse in vanzare doar 4000 de bilete pentru a avea suficient spatiu de dans. Accesul este permis persoanelor sub 14 ani doar insotite de un adult.





Arenele Romane - Parcul Carol, strada Cutitul de Argint nr 3, Bucuresti





Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM