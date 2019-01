Andra Miron, dezvaluiri in exclusivitate la ''Ioana Lee Show''!

De la sfarsitul anului trecut, scriitoarea Ioana Lee a revenit pe micile ecrane din Romania cu propriul sau program de televiziune. Transmis de Nova TV in fiecare vineri de la 19:30, "Ioana Lee Show'' este o emisiune ce isi propune sa elimine prejudecatile si sa promoveze valorile din cultura, muzica, arta sau literatura. Diferenta inseamna unicitate, iar unicitatea e frumusetea pe care trebuie sa o intelegem si sa o celebram. Acesta este mesajul transmis de frumoasa scriitoare, iar temele abordate in emisiune aduc plus de valoare celor care urmaresc emisiunea.

Andra Miron este invitata Ioanei Lee in cea mai recenta editie a emisiunii "Ioana Lee Show", jurnalista facand dezvaluiri in premiera despre viata sa profesionala si personala.

"Nu am luat nimic de-a gata. In 202, cand am dat cu "nasul" de televiziune, lucram in interesul publicului. Fără un background solid, un bagaj de cunoștiințe nu poți reuși in jurnalism oricât de bine ai lucra la imagine", i-a marturisit Andra Miron, Ioanei Lee.

Intrebata ''Ce înseamnă pentru tine a fi roman?'', Andra a raspuns ca trebuie sa îți arați bagajul cultural, sa fii mândru de tara ta, sa fii mândru ca te reprezintă alți romani in străinătate si sa nu pui bariere.

Emisiunea ''IOANA LEE SHOW'' poate fi urmarita la postul de televiziune Nova TV, programul conținând de asemenea relatari despre cele mai importante evenimente din America, despre oameni a căror decizii influențează omenirea, despre baluri de caritate, teatru, opera, restaurante, cafenele, dar si totul despre cărțile pe care Ioana Lee le-a scris și despre experiențele de viață ce au inspirat-o. Cum e la shopping în America, prezentarea unor doamne de poveste, trend urile în America, care sunt personalitățile în vogă dincolo de Ocean, evenimente de top din Wasghinton sau staruri ce scriu istorie. Așadar nu trebuie ratat nici un episod din ''Ioana Lee Show'!

