Nelu Vlad, AZUR: ”Succesul lui Smiley și al lui Damian Drăghici mi-a adus și mie un suflu artistic”

La 40 de ani de la lansarea AZUR, Nelu Vlad își reamintește cu nostalgie cum a scris anumite piese. Deși toate sunt cunoscute, ”În stație la Lizeanu” face din nou istorie datorită remake-ului realizat de Damian Drăghici și Smiley. Dar câți dintre noi știam că piesa a fost compusă ca o satiră, așa cum a fost și în cazul altor hit-uri ale anilor 1980 din repertoriul AZUR?

“Cea mai gustoasă din punct de vedere satiric fost și este piesa În stație la Lizeanu”

Despre piesa care va răsuna la Sala Palatului în data de 21 aprilie 2019, în concertul aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani AZUR, Nelu Vlad spune:

“La începuturile mele ca artist vedeam altfel lucrurile. Mă atrăgeau lucrurile hazlii și întâmplările hazilii. Doream acele poante cotidiene care să producă scântei reconfortante în trăirea oamenilor. Cochetând cu poezia și, mai ales, cu epigrama, m-am gândit că este binevenit aspectul satiric în muzică, așa că am început să culeg cele mai năstrușnice expresii și vorbe de duh, pentru a le introduce în textele mele. Astfel am reușit să lansez o serie de piese cu un aspect spumos și ușor de reținut. Printre ele se numără: Mona, La o masă mai retrasă, Cenușăreasa, Pe mine mă cheamă Dan, Șatra. Dar, cea mai gustoasă din punct de vedere satiric fost și este piesa În stație la Lizeanu.”

Fondatorul AZUR povestește că, la început, piesa s-a numit ”Pe o banca-n Monteoru”. “În anul 1979 mă aflam în Monteoru și atunci o domnișoară anonimă a trecut prin fața mea și mi-a transmis prin eter ideea. Dar piesa nu avea rezonanță. Îmi trebuia ceva să sune mai deschis. Aflându-mă în București, în stație la Lizeanu, mi s-a părut că am găsit cuvântul sonor: Lizeanu. După 30 de ani, muzicianul Damian Drăghici a cumpărat parțial piesa, i-a încredințat-o unui artist în vogă, Smiley, iar acesta a făcut un succes enorm de care se bucură tinerii în continuare. Succesul lui Smiley și al lui Damian Drăghici mi-a adus și mie un suflu artistic prin orientarea multor tineri către AZUR.

Felicitări, Damian! Felicitări, Smiley!”



Concert aniversar

Trupa AZUR va oferi românilor un mega concert aniversar cu ocazia împlinirii a 40 de ani de când AZUR face istorie în muzica românească. AZUR va cânta la Sala Palatului în data de 21 aprilie 2019, pe scenă urmând să urce nume mari precum Corina Chiriac, Gheorghe Gheorghiu și mulți alții. Alături de trupă va fi Orchestra Națională Mugurel sub bagheta dirijorului Ioan Dascal. ”Dorim o întâlnire cu cei mai aprigi fani ai AZURULUI după 40 de ani pentru a testa pe viu adevărata poezie dintre noi și ei. Alt spectacol aniversar nu mai doresc. Ar fi prea mult peste ce ne-a oferit Dumnezeu!” spune Nelu Vlad, fondatorul trupei.



Azur rămâne fără îndoială una din cele mai de succes trupe din istoria României, trupa care are în continuare nenumărați fani, care a susținut o multitudine de concerte și a vândut milioane de albume.



Iar pe 21 Aprilie 2019, Sala Palatului va răsuna pe muzica a 40 de ani de cântec, poveste, istorie.

Nelu Vlad promite un concert cum nu a fost niciodată. Singurul aniversar pe care AZUR îl va susține!



Biletele s-au pus în vânzare astfel:

Categoria VIP - 200 lei (întâlnire cu artistul)

Categoria 1 - 150 lei

Categoria 2 - 120 lei

Categoria 3 - 90 lei

Categoria 4 - 50 lei

Biletele se pot achiziționa: Iabilet ( https://www.iabilet.ro/bilete-nelu-vlad-si-azur-petrecere-la-palat-40-de-ani-de-muzica-38323/), Eventim, Bilet.ro, Myticket, Entertix și de la Sala Palatului.

Evenimentul este susținut de Național Tv și Național Fm.