Al doilea sezon al emisiunii “Puterea Dragostei” debuteaza la Kanal D luni, 15 iulie

#Show-ul prezentat de Andreea Mantea va fi difuzat sase zile pe saptamana; de luni pana vineri, de la ora 11:00 si ora 17:00, si Galele eliminatorii, in fiecare sambata, de la ora 15:30.

Primul sezon al emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei”, care a tinut in fata micilor ecrane, milioane de telespectatori, in cele opt luni de difuzare, timp in care concurentii care si-au dorit sa isi gaseasca sufletul pereche, ajunge la final sambata, 13 iulie, la ora 15:30, odata cu difuzarea Galei care isi va desemna castigatorul.





Castingul pentru cel de-al doilea sezon al emisiunii este in desfasurare; dupa castingul desfasurat in Bucuresti saptamana trecuta, astazi si maine, in intervalul orar 12:00 – 18:00, cei dornici sa isi incerce sansa de a fi parte din cel de-al doilea sezon sunt invitati la castingul de la Cluj (Grand Hotel Italia - strada Vasile Conta, numarul 2).





Fanilor emisiunii matrimoniale “Puterea Dragostei” li s-a pregatit o surpriza, odata cu debutul celui de-al doilea sezon al show-ului prezentat de Andreea Mantea. Calatoria noilor concurenti aflati in cautarea dragostei va incepe imediat dupa alegerea castigatorului primului sezon “Puterea Dragostei”, luni, 15 iulie. Emisiunea, filmata in Turcia, va fi difuzata de luni pana vineri, de la ora 11:00 si ora 17:00, iar Galele eliminatorii, in fiecare sambata, incepand cu ora 15:30.