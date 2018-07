La ce riscuri te expui când faci sport la sală fără antrenor. Un Transformation Coach de îți explică pericolele!

Când vrem să slăbim și să ajungem la o forma fizică dorită, de cele mai multe ori începem să mergem la sală. Ne facem abonament, însă puține sunt cazurile în care angajăm și un antrenor personal care să ne îndrume exercițiile pentru a avea rezultate maxime și, în special, pentru a ne feri de suprasolicitare sau, mai rău, de accidente.

Video: https://youtu.be/ZTCR1lBIPK0 Costurile ridicate ale serviciilor unui antrenor personal îi fac pe mulți să se limiteze la a folosi aparatele din sală așa cum consideră, fără a se gândi la riscuri.Silviu Nicolae, Transformation Coach la Bodyshape, ne spune cât de mult pierdem atunci când credem că economisim bani făcând sport după cum credem noi, fără sprijinul specialistului.“Antrenorul personal este acel om care știe exact ce ai tu nevoie, te ajută să te descoperi, de unde să începi și care sunt nevoile tale, te ajută să îți atingi obiectivele. Te învață să execuți corect exercițiile, te ajută să îți cunoști propriul corp și să îți depășești limitele. Te ajută să îți stabilesti un plan alimentar echilibrat, să rămâi motivat, să îți păstrezi sănătătea și să o îmbunătățești.Un antrenor personal este acel om care trebuie să știe să îți personalizeze antrenamentul astfel încât să ajungi la rezultatele dorite.Nu putem compara niciodată lucrul de unul singur cu ceea ce îți poate oferi un antrenor personal.În momentul în care mergi la sală, lucrezi de unul singur și vezi că nu ai rezultate sau apare o mică durere, ești tentat să renunți.Rezultatele nu apar pentru că nu lucrăm corect și nu suntem consecvenți în ceea ce facem!Dezavantajele de a face sport fără un antrenor personal:Nu ne-am născut învățați. La sală nu știm să folosim corect aparatele, nu ne încălzim corect ori suficient, credem că ce vedem pe YouTube este valabil în cazul nostru și ajungem să facem exercițiile incorect și mai puțin sau mai mult decât este necesar.Internetul ne oferă informații, dar nu ne corectează dacă executam greșit mișcarea respectivă, nu ne personalizează antrenamentul, nu ne monitorizează și nici nu ne susține în ceea ce dorim să realizăm. Este doar informație și atât!Fără studii de specialitate nu vom ști niciodată să ne personalizăm antrenamentul ca să obținem rezultatele dorite.Asistenta unui antrenor personal în sală este vitala, altfel riscul unei accidentări serioase este foarte mare. O accidentare nu numai că te blochează în drumul tău către obiective, dar te poate trimite și pe masa de operație. Dacă nu lucrăm corect, accidentările pot fi foarte grave și putem rămâne cu probleme care ne pot urmări apoi toată viața. Să plătești în plus pentru un antrenor personal este infim față de gravitatea problemei accidentărilor.Daca lucrezi de unul singur nu ești motivat pe termen lung. Îți pierzi treptat cheful de sală și renunți. De multe ori ajungem să ne simțim stânjeniti de forma fizică în care ne aflăm, că nu am evoluat așa cum ne așteptam, devenim frustrați, ceea ce duce la un moral scăzut și lipsă de motivație.Un antrenor personal te poate ajuta foarte mult la acest capitol atunci când simți că progresele sunt foarte lente sau ai ajuns la o plafonare care te demoralizează. El va știi întotdeauna ce trebuie să facă să ne ridice moralul, să fim motivați 100 % pentru antrenament și să avem cel mai bun randament.Dacă alegem să lucrăm singuri, nu vom știi să ne personalizăm antrenamentul. Musculatura trebuie antrenată corect pentru a obține rezultate. Atunci când ne antrenăm după ureche fără un plan bine structurat și, pe deasupra, mai executăm și incorect miscarile, putem fi siguri că rezultatele obținute vor fi nule sau mult sub așteptări.De aceea 80% eșuează după prima lună de mers la sală.Aici un antrenor personal ne ajuta foarte mult in planificarea antrenamentului, respectarea si executarea exercitiilor in mod corect.Schimbarea nu se face în 2,3,4 săptămâni, ci este de durată. Avem nevoie de diversitate pentru rezultate vizibile. Un antrenor personal cunoaște mult mai multe metode de antrenament și exerciții specifice, aceste informații fiind vitale pentru maximizarea rezultatelor pe termen lung și evitarea plafonării. O greșeală des întalnită este aceea de a face aceleași exerciții în fiecare zi, fără a schimba nimic. Programul de antrenament trebuie individualizat pentru fiecare în parte, trebuie privit ca o structură dinamică aflată în permanentă schimbare și evoluție. Organismul nostru se adaptează foarte repede și nu mai răspunde așa cum ar trebui la anumiți stimuli, de aceea tot timpul trebuie să diversificăm antrenamentul”, explică Silviu Nicolae, Transformation Coach la Bodyshape ( www.bodyshapetransformation.com ).Pornind de la problema ineficienței antrenamentelor pe cont propriu și a cheltuielilor de sute de euro lunar pentru a avea antrenor personal, Irina Alionte a dezvoltat un nou concept de fitness,Bodyshape Transformation Center, ce îmbină antrenamentele de grup, ghidate de antrenori experimentați, cu plan nutrițional și, în mod cu totul nou, cu coaching-ul pe partea de motivatie & mindset.“Noi îmbinăm antrenamentele de grup cu un plan nutritional personalizat și cu sedințe de coaching pentru ca cei care doresc să slăbească să fie echilibrați emotional, să învețe să fie motivați și să se simtă bine atunci când vin la ore. Să nu perceapă mersul la sală ca pe ceva plictisitor, cum este la sălile cu aparate, sau ca o corvoadă.Este indicat să ai cultura rezultatelor, să știi de la bun început cât vrei să slăbești și în cât timp. Antrenorii și specialiștii care au grijă de tine trebuie să îți supravegheze evoluția și să știe cum să intervină pentru a atinge targetul. De exemplu, așa cum este programul nostru nou, de a slăbi garantat 6 kilograme în 6 săptămâni.La clasele de grup obișnuite de la sălile de fitness (de ex: aerobic, zumba), nu există nicio personalizare a antrenamentelor și nu se ține cont de nivelul sau obiectivul de fitness al fiecărui participant în parte. De asemenea, antrenamentele cu aparatele de fitness – fără un antrenor personal și un program structurat bazat pe obiective - sunt monotone și au rezultate minime în procesul de slăbit, întrucât un om obișnuit nu are cunoștințele necesare să își creeze un plan de antrenament.Colaborarea cu un antrenor personal nu este sustenabilă pe termen lung din cauza tarifelor mari (200-500 euro/lună), pe lângă abonamentul plătit la sala de fitness”, declară Irina Alionte .Bodyshape Transformation Center îmbină antrenamentele de grup, ghidate de antrenori experimentați, cu plan nutrițional și, în mod cu totul nou, cu coaching-ul pe partea de motivație & mindset, care îi ajută pe cei care merg la sală să își vindece problemele emoționale pentru a obține apoi rezultatele dorite.La Bodyshape Transformation Center (Str. Nicolae Caramfil 71-73, București) mii de bucureșteni au dat jos, de la sosirea conceptului în România, peste 3000 de kilograme și 20.000 de centimetri din talie.