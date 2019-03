BEAT 45 - Un nou concept de fitness revolutionar ajunge in Romania

O veste buna pentru cei ce isi doresc sa introduca ceva nou in rutina antrenamentelor la sala sau cauta o modalitate de a se mentine in forma: BEAT 45, ajunge pentru prima data in Romania!

Combinând eficiența antrenamentelor de tip HIIT(high intensity interval training) cu atmosfera unui ring de dans, BEAT45 este locul perfect pentru a face sport și a te deconecta în 2019. Muzică bună, lumini sexy, exerciții de cardio și de forță ce te vor ajuta să arzi până la 1000 de calorii per oră – la BEAT45 totul se întâmplă într-un ritm incredibil!

Antrenamentul cu intervale este gândit în așa fel încât corpul să continue să lucreze mai multe ore după ce părăsești sala – alergare pe o bandă nemotorizată, exerciții de forță cu variații nenumărate, cardio – totul în 45 de minute! 45 de minute de eficiență maximă, 45 de minute în care intensitatea este cuvântul cheie, 45 de minute ce cresc metabolismul și transformă corpul! Ai de ales intre clasele de RUMBLE (mișcări derivate din box, executate la saci speciali, umpluți cu apă) și cele de REFORM (serii de exerciții cu focus pe anumite grupe musculare).Ambele tipuri de antrenament sunt potrivite atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Prima sală de acest gen din România și-a deschis porțile pe calea Floreasca 111 și își întâmpină oaspeții cu o mulțime de beneficii greu de egalat - antrenori cu experiență, un design contemporan de care te vei îndrăgosti, vestiare gândite pentru un confort total - prosoape moi, mini-proasoape răcite și parfumate, produse cosmetice premium, un meniu de smoothie-uri și shake - uri proteice care să potențeze antrenamentele și o serie de evenimente care dau culoare programului de antrenament (seri de prosecco, workshop-uri de nutriție, serate de hairstyling etc).Mai mult, la BEAT45 clasele se pot rezerva online, pe https://www.beat45.ro/ - simplu, comod, eficient!

Încearcă BEAT45 și descoperă chiar azi cât de simplă poate deveni misiunea de a fi în formă! Nu vei avea timp să te plictisești, iar muzica te va ajuta să mergi până la capăt!



