Teatrul În Culise se redeschide din septembrie în incinta Artist Café, pe Lipscani

După trei ani de pauză, timp în care vechile producții ale teatrului s-au jucat în spații independente prietene (Godot Cafe Teatru, La Scena, Teatrul de Artă, Teatrul Dramaturgilor), Teatrul În Culise își va relua activitatea începând cu 9 septembrie, într-un spațiu nou – în incinta Artist Cafe, pe strada Lipscani nr. 30, cu o trupă de treizeci de actori tineri și o stagiune completă, care va cuprinde o parte dintre spectacolele deja consacrate, dar și titluri noi din dramaturgia contemporană.



În Culise își continuă misiunea de a promova un teatru sincer, cu texte și viziuni proaspete, cu actori profesioniști tineri și studenți la facultățile de profil, un teatru dispus să provoace și să recâștige publicul îndepărat de cultură prin spectacole actuale, îndrăznețe, menite să intrige, dar și să distreze spectatorii. În fiecare seară – de luni până duminică – spectatorii se vor delecta cu toate genurile teatrale: comedii senzaționale pe care ai putea să le vezi de milioane de ori, spectacole romantice, fără să fie siropoase, tragicomedii care fac haz de necazurile vieții, spectacole erotice pentru cei care nu au inhibiții, drame puternice care pot provoca fiori, thrillere psihologice, stand up comedy sau show-uri de improvizație.



Bazându-se pe modelul american de finanțare a artelor cu ajutorul comunității, În Culise se bucură de susținerea iubitorilor de teatru din cadrul școlii de actorie TeenMedia Academy, care în ultimii doi ani au cotizat lunar pentru relansarea teatrului profesionist. Pentru a celebra aportul comunității sale, zilele de luni și miercuri vor fi dedicate spectacolelor realizate cu studenții cursurilor de actorie, care vor juca pentru a sprijini în continuare activitatea teatrului.



Noul spațiu În Culise este situat chiar în centrul orașului, în incinta Artist Cafe, pe Strada Lipscani nr. 30, la etajul 2 din clădirea Diverta. Sala, amenajată în stil teatru-cafenea, are o capacitate de 70 de locuri și un design elegant și colorat. Pe durata spectacolelor, publicul se va putea bucura de o atmosferă caldă și primitoare, dar și de un meniu variat ce include ceaiuri organice, mai multe tipuri de cafea și ciocolată caldă, cocktailuri inspirate de personalități din domeniul filmului, snack-uri și gustări.



Cristian Bajora, regizor și fondatorul teatrului, declară: „În Culise este un proiect care s-a născut din foarte multă iubire de oameni și a reușit să lumineze și să încălzească mii de suflete. Chiar dacă am pus pauză în 2016 și nu am mai produs spectacole noi, scânteia a continuat să existe și am promis comunității noastre că va urma ceva frumos.



Stagiunea va fi lansată cu spectacolul The Blue Room într-o distribuție nouă: 10 actori, 5 bărbați și 5 femei, care au avut curaj să îmbrățișeze aceste roluri ambițioase pentru a da viață unei producții controversate în care erotismul joacă rol central. Biletele se pot achiziționa de pe iabilet.ro sau mystage.ro, dar și din clădirea Diverta de pe Lipscani nr. 30. Mai multe detalii despre programul spectacolelor pe www.inculise.ro.



Programul de redeschidere a Teatrului În Culise, pe luna septembrie, cuprinde următoarele spectacole:

Luni 9 septembrie

20:00 Common Lives - tragicomedie (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Miercuri 11 septembrie

20:00 Feromonii - comedie (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Joi 12 septembrie,

20:00 The Blue Room – bestseller (Premieră)



Vineri 13 septembrie

20:00 The Blue Room – bestseller (Premieră)



Sâmbătă 14 septembrie

19:00 The Blue Room – bestseller (Premieră)



Duminică 15 septembrie

19:00 Scrisori către Rita: The Show – comedie erotică



Luni 16 septembrie

19:00 Un bărbat și mai multe femei - comedie (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Miercuri 18 septembrie

20:00 A True Nice Fuckin’ Love Story – dramă romantică (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Joi 19 septembrie

20:00 Anti Love Story – comedie romantică (Avanpremieră)



Vineri 22 septembrie

17:00 Clinica Sinucigașilor - tragicomedie



Luni 23 septembrie

19:00 Un bărbat și mai multe femei - comedie (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Miercuri 25 septembrie

20:00 Common Lives - tragicomedie (Spectacol producție studenți TeenMedia Academy)



Joi 26 septembrie

20:00 Scrisori către Rita: The Show – comedie erotică



Sâmbătă 28 septembrie

19:00 Anti Love Story – comedie romantică (Avanpremieră)



Duminică 29 septembrie

19:00 The Blue Room – bestseller





Teatrul În Culise.

Din 2011, o mică armată de actori, regizori, teatrologi, tehnicieni, spectatori și oameni care iubesc teatrul. Suntem furnizori de distracție și bucurie. O echipă de visători neîmblânziți de sistem, care-și doresc să-ți arate că teatrul poate fi viu și adevarat și că rămâne acel tip de entertainment care merită timpul tău.