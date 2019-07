Rowenta Clean & Steam Multi – curăță și redă prospețimea întregii locuințe

Să faci din curățenie o distracție? Ăsta da challenge! Alege accesoriile potrivite, iar aspiratorul multifuncțional Rowenta Clean & Steam Multi are grijă ca fiecare colțișor din casa ta să strălucească!

Sistem Dual Cleaning pentru eficiență maximă

Aspiratorul Rowenta cu cele mai multe accesorii

Trebuie să te ocupi de locuință de una singură? Add some funk on it! Datorită sistemului Dual Cleaning, Rowenta Clean & Steam Multi aspiră și curăță cu abur în același timp, lăsând podelele igienizate dintr-o singură mișcare.Tehnologia ciclonică oferă un nivel ridicat de separare a aerului de praf, în timp ce puterea aburului îndepărtează până la 99,9% din bacterii. Simplu și practic - ajustează debitul de la Eco la Max, în funcție de tipul de suprafețe: parchet, gresie, inox, sticlă ori material textil - fără chimicale, doar cu apă de la robinet.



Clean & Steam Multi răspunde perfect nevoii tale de ordine și curăță atent fiecare centimetru din casă! Mix & match! Folosește periile multicolore pentru încăperea vizată: albastru în baie, portocaliu pentru bucătărie sau verde în orice altă cameră!



Alege accesoriul standard atunci când vrei ca geamurile să strălucească ori utilizează capul dedicat pentru lustruirea gresiei! Încă puțin și ai tăi vor respira un aer fresh! Reîmprospătează aspectul draperiilor ori al canapelei cu cele două tipuri de mopuri lavabile din microfibră. Și nu uita de accesoriul special proiectat Ultra Glider pentru covoare pufoase!

Așadar, pregătește un rosé și relaxează-te în voie! :)





Rowenta a luat naștere în 1909, în Germania. Brandul satisface nevoile consumatorilor aflați în căutarea produselor de înaltă performanță, ușor de folosit și cu design funcțional pentru uzul cotidian. Rowenta dispune de o gamă largă de produse, de la dispozitive pentru hairstyling și epilatoare, la aspiratoare și produse pentru îngrijirea țesăturilor, create din respect pentru consumator și pentru mediul înconjurător. Pentru mai multe informații accesează www.rowenta.ro, www.facebook.com/RowentaRomania